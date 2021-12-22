Растет заболеваемость в Украине: за сутки выявлено более 6300 заразившихся коронавирусом, 301 больной COVID-19 умер
22 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 93909 человек (+301 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3623079 (+6363 за сутки).
3376899 (+19494 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,4 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 13,1 млн украинцев (31%). Третью, "бустерную", дозу получили 325 человек.
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