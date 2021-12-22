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NEWSru.co.il :: Здоровье22 декабря 2021 г., 16:02

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлен 291 заразившийся, двое больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлен 291 заразившийся, двое больных COVID-19 умерли

В среду, 22 декабря. министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки был выявлен 291 новый случай заражения коронавирусом, в том числе 110 случаев в секторе Газы. 374 объявлены выздоровевшими. Двое больных COVID-19 умерли.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 54 больных COVID-19.

Также приводятся такие данные: 98,1% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,9% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.


Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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