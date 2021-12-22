Подозрение на вспышку птичьего гриппа в школе Хацор а-Глилит
Не менее 20 учеников школы в Хацор а-Глилит могли заразиться птичьим гриппом во время визита заповедника "Агмон а-Хула" в Верхней Галилее, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
Дети посетили заповедник в рамках школьной экскурсии в воскресенье, а сразу после этого парк был закрыт из-за того, что на озере от птичьего гриппа погибли около сотни журавлей.
После визита в заповедник у детей появились симптомы птичьего гриппа.
Отметим, что в начале декабря вирус "птичьего гриппа" был обнаружен в одном из мошавов в региональном совете Беэр-Товия.
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Около сотни журавлей погибли от "птичьего гриппа" на озере Хула
Около сотни журавлей погибли от "птичьего гриппа" на озере Хула
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На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"
На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"