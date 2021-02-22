Ответы профессора Беркуна на вопросы читателей NEWSru.co.il о вакцинации против коронавируса

Профессор Яков Беркун, заведующий отделением педиатрии больницы "Адаса" в Иерусалиме, специалист по клинической иммунологии и аллергологии, ответил на вопросы читателей NEWSru.co.il по поводу вакцинации против коронавируса.

Менее чем за одни сутки, 14-15 февраля, в редакцию поступили более 150 писем, содержащих сотни вопросов по заявленной теме. Наиболее актуальные и важные вопросы были переданы профессору Беркуну. Часто повторявшиеся вопросы читателей были объединены.

Отметим, что ответы профессора Беркуна верны на момент записи интервью (18 февраля). Некоторые рекомендации с течением времени меняются. Например, это касается дискуссии по поводу целесообразности вакцинирования переболевших коронавирусом.

В случаях, когда в вопросах есть данные о здоровье спрашивающих или о здоровье их родственников, фамилии не указываются или обозначаются инициалами.

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ И ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как долго действует вакцина против коронавируса? Сколько времени держится иммунитет после прививки? Когда надо будет повторять процедуру вакцинации (если две прививки Pfizer уже сделаны)? (Семен Шмидт; В.Кац; Юлия Шапиро) Потребуется ли вакцинироваться против коронавируса каждые полгода? (Михаил Падалка)

Мы еще не знаем, как долго действует вакцина. Во-первых, есть фактор иммунитета. Уровень антител со временем падает. Кроме того, существует фактор мутации. Чем больше распространена инфекция, чем больше вирус размножается, тем больше шансов на то, что вирус будет мутировать. Сейчас у всех на слуху несколько новых штаммов коронавируса, но на самом деле таких мутаций было уже больше тысячи. Пока вакцина эффективна, но может появиться штамм, для которого вакцину придется видоизменять. К счастью, технология производства такой вакцины, как Pfizer, позволяет сделать это за несколько недель.

Я хочу отметить, что технология вакцины Pfizer действительно потрясающая. Она работает точечно против белка, с помощью которого вирус прикрепляется к клеткам человеческого организма. С одной стороны, мутируя, этот белок может перестать реагировать на вакцину. С другой, если он мутирует слишком сильно, существует вероятность, что он просто не сможет попасть в организм и таким образом эти штаммы не выживут.

2. Сколько времени, по вашему мнению, потребуется, чтобы появились более "долгоиграющие" однократные вакцины против коронавируса (как в случае вакцины против гриппа – одной хватает на год или даже на два)? (В.Лифшиц)

Дело в том, что вакцина против гриппа могла бы действовать и дольше, но меняются штаммы. Почему от гриппа нужно прививаться каждый год? Потому что вакцины видоизменяют в соответствии с появлением новых штаммов гриппа. Неверно считать, что иммунитет не действует – просто штаммы меняются.

3. Есть ли корреляция между возрастом и эффективностью вакцины против коронавируса? (Юлия Шапиро)

Я не видел научных работ, которые проверяют корреляцию между возрастом и эффективностью вакцин. Однако у очень пожилых людей, как правило, иммунитет снижается. Поэтому логично предположить, что чем старше человек, тем меньше защиты даст ему вакцина. Возможно, ее эффективность будет не 95%, а 93%.

4. По утверждению специалистов, в том числе призывающих к вакцинации, человек, получивший две прививки, также может распространять вирус. Если это так, то каким образом вакцинация предотвращает распространение заболевания? (Йосеф Берелехис) Кто является базой для мутации вируса: носители привитые или непривитые? (Александр Черницкий) Останавливает ли прививка трансмиссию (способность вируса к распространению)? (Юля Вайнбаум) Сделавшие прививку легко или бессимптомно переносят заражение коронавирусом. Так может быть они опасней для общества как потенциальные распространители заразы, чем те, кто не вакцинировался, а заболев отправятся на карантин? (М.Кацман) Насколько меньше вероятность заразиться от вакцинированного человека, чем от невакцинированного? (Геула Брудани) Я привита двумя дозами. Вопрос, могу ли я перенести вирус от других и заразить, навестив, пожилого непривитого родственника? (Елена)

Что касается базы для мутаций – вопрос не в том, привит человек или нет. Базой являются заболевшие, в которых вирус размножается. Учитывая, что привитые заболевают меньше, базой для мутаций, конечно же, являются те, кто не привились.

5. Перед вакцинацией в Израиле не делают тест на коронавирус. Что произойдет, если вакцину получит человек, инфицированный коронавирусом? (Марина) Опасно ли делать прививку человеку, который переболел COVID-19 бессимптомно? (Алла)

У нас нет никаких индикаций, что после прививки уже инфицированные люди болеют тяжелее. И ничто не указывает на то, что прививка опасна для тех, кто уже переболел.

6. Я сделал только первую прививку и потом заразился коронавирусом. Сейчас в карантине. После укола не было никакой реакции. Насколько эффективна первая прививка? (Вячеслав) Сделал первую прививку Pfizer, потом заболел короновирусом. Полезно ли теперь делать вторую прививку той же вакциной? (Зеэв)

На сегодняшний день наш минздрав не предлагает прививаться людям, переболевшим коронавирусом. Таким образом, если уже после получения первой дозы у вас был выявлен коронавирус, вторую дозу получать не нужно. Но это, скорее всего, изменится. Уже обсуждается вопрос прививания переболевших.

(Алексей; Виталий; Ефим; Юлий Файн; Геннадий Ефимов)

(Максим)

(Эдуард)

Возможно, уже пора. Но, как я уже говорил, мы не знаем, сколько времени у человека держится иммунитет. Эти данные пока собираются. Поэтому нет смысла пока делать прививку тем, кто переболел, и рисковать тем, что у них будут побочные эффекты.

Что касается серологических проверок – у больничных касс есть свои медицинские индикации, указывающие на необходимость таких проверок. Посылать пациентов на проверку только потому, что им любопытно, совершенно бессмысленно, это можно сделать частным образом.

8. В настоящее время против коронавируса привито более четверти всего населения страны и более трети взрослого населения. Почему это не оказывает существенного влияния на уровень заболеваемости? (Михаил Коган; Алик Ефимов)

Вакцинация оказывает влияние, и довольно существенное. Мы быстро увидели, что пожилые люди, получившие вакцину, редко болеют тяжело. В последние несколько недель больницы сообщают, что у них практически нет госпитализированных с коронавирусом, получивших обе дозы вакцины. На треть уменьшилось количество тяжелобольных за счет пожилых людей, которые уже привиты.

(Андрей Кузнецов; Исаак)

Побочные явления могут возникнуть у любой вакцины. Но аллергия (как профессиональный термин) как правило проявляется в считанные минуты или часы. При этом мы знаем, что случаи серьезной аллергической реакции встречаются крайне редко. Считанные случаи на миллион прививок. Но и более легкие побочные явления проявляют себя максимум в течение нескольких месяцев. Не нужно ждать десять лет, чтобы решить, что вакцина безопасна.

10. Почему от коронавируса не прививают детей до 16 лет? Чем опасна такая прививка для ребенка? Имеет ли смысл массовая вакцинация, если не будут привиты дети? Возможна ли мутация коронавируса, которую дети будут переносить тяжелее взрослых? (Виктор Новиков)

Любой медицинский препарат, в том числе вакцина, должен пройти определенные проверки. Сначала вакцины проверяют на клетках, тканях, потом на животных, а потом есть три фазы клинических испытаний на людях. И только после того, как препарат проверен на взрослых, его начинают проверять на детях. Pfizer уже закончил первую и вторую фазу клинических испытаний вакцины на детях от 12 до 15 лет. Закончена мобилизация детей на третью фазу. Думаю, результаты будут уже в течение ближайших нескольких месяцев. Вероятность того, что дети будут реагировать не так, как реагировали на вакцину взрослые, крайне мала, поэтому, скорее всего, вакцина будет утверждена для применения детям от 12 до 15 лет, а вскоре после этого начнутся испытания вакцины на детях более младшего возраста. Это что касается вакцины Pfizer. Британская AstraZeneca уже проверяется на детях, одна из китайских вакцин, если не ошибаюсь, уже утверждена для детей.

Это не значит, что для детей эта прививка опасна, просто мы не можем давать вакцину детям, предварительно это не проверив.

При этом массовая вакцинация, конечно, имеет смысл. Да, если не будут привиты дети, у нас мало шансов достигнуть массового иммунитета, но с помощью вакцинации мы как минимум значительно снизим число тяжелобольных.

Да, возможен штамм коронавируса, который дети будут переносить тяжелее взрослых. Есть индикации, что британский штамм дети и молодежь, а также беременные женщины, переносят тяжелее. Возможно, это просто такое впечатление, потому что сейчас больше таких больных.

ВАКЦИНАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

11. Можно ли делать беременным прививку против коронавируса? (Анна) Есть ли данные о противопоказаниях вакцин против коронавируса для женщин, собирающихся забеременеть, и/или для беременных? (Стас) Можно ли вакцинироваться против коронавируса беременным женщинам, страдающим диабетом? (Ольга) Я сделала первую прививку. Есть вероятность, что я забеременела после этого. Если беременность подтвердится, насколько рискованно делать вторую прививку в такой ситуации? (Анна)

Вакцина Pfizer не проходила испытания на беременных женщинах, поэтому в данном случае мы принимаем решения не на основании знаний об этой вакцине, а на основании нашего опыта. Ничто не указывает на то, что вакцина может плохо повлиять на беременность, однако гинекологи в основном не рекомендуют прививаться в первый триместр беременности, когда плод формируется. В любом случае, каждая беременная или готовящаяся к беременности женщина должна посоветоваться со своим врачом и принять решение на основании его рекомендации, наличия или отсутствия фоновых заболеваний и риска заразиться. Конечно, если совершенно здоровая беременная женщина не выходит из дома и не контактирует с людьми, она может подождать и не вакцинироваться (я таких не знаю). Но в Израиле все еще ежедневно коронавирус выявляют у тысяч человек, риск заразиться очень высок, и нужно принимать решения, взвешивая альтернативы. В настоящий момент мы видим, что, "благодаря" британской мутации, беременные чаще заражаются и тяжелее переносят вирус.

12. Девять месяцев назад я стала мамой, дочка на грудном вскармливании. Есть страхи по поводу прививки, семейный врач рекомендовал сделать, есть заказанная очередь, но страх меня не покидает. Не повредит ли это ребёнку через молоко? (Елена)

Ребенку на грудном вскармливании вакцинация повредить не может. Вакцина – это не живой вирус и не может передаться через молоко. А если передадутся антитела привитой матери – это будет только на пользу новорожденному.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

13. Какие негативные последствия могут возникать в результате получения вакцины против коронавируса? (Андрей Кузнецов) Насколько велика опасность долгосрочных побочных эффектов такой вакцины? (Михаил Ловцов)

Нужно определить, что мы называем негативными последствиями. Мы вводим человеку вакцину, чтобы вызвать иммунный ответ, который обычно сопровождается легким воспалительным процессом, может вызвать слабость, температуру, головные боли, боли в мышцах и суставах. Эти явления обычно краткосрочные и чаще возникают после второй прививки. Кроме этого, могут возникнуть осложнения у людей с определенным генетическим фоном и аутоиммунными заболеваниями. Помимо генетики, причиной аутоиммунных заболеваний может быть контакт с внешним раздражителем. Например, как возникает острая ревматическая лихорадка? У одного из нескольких тысяч человек при заболевании стрептококком реакция иммунной системы бывает такой сильной, что иммунитет начинает атаковать не только болезнь, но и весь организм. В большинстве случаев мы не знаем, чем вызвано аутоиммунное заболевание, и всегда есть вероятность, что оно может появиться как после болезни, так и после прививки. Много говорилось о том, что во время исследований вакцины Pfizer умерли шесть человек. Но на самом деле четверо из этих шести были из контрольной группы, не получившей вакцину. Надо помнить, что если что-то произошло после получения вакцины, это не говорит о том, что это вызвано вакциной. Но все побочные эффекты проверяются, и со временем у нас будет о них больше данных.

14. Почему у большинства прививаемых недомогание ощущается после второй прививки, а не после первой? (Амит Романенко)

Потому что вторая доза вакцины призвана усилить эффект первой, и иммунная система может реагировать на вторую дозу более сильно.

15. Какова дальнейшая судьба РНК в организме после введения вакцины? Выводится ли она, может ли реплицировать, как-то взаимодействовать с нашим ДНК и т.д.? (Исаак)

Вся прелесть этой технологии в том, что РНК-мессенджер структура настолько тонкая, что, попадая в организм, сразу разрушается и не может взаимодействовать с ДНК. ДНК действительно кодирует РНК, но обратного процесса не происходит – РНК не попадает в ядро клетки, где находится ДНК.

16. Мне 70 лет. Ровно через две недели после второй прививки у меня начались головокружения и небольшие нарушения равновесия. Уже дней 10 не проходит. Может ли это быть побочным действием прививки? (Самуэль)

Может. Но следует обратиться к врачу и проверить.

17. Возможно ли, что возникновение опоясывающего лишая (Herpes zoster) связано с прививкой от коронавируса? В интернете рассказывают о неоднократных случаях возникновения такого заболевания непосредственно после вакцинации. Если да, то какой тут механизм возникновения этой болезни после вакцинации? (Геннадий)

Опоясывающий лишай вызывается вирусом, который обычно вызывает ветрянку. Этот вирус остается у нас в нервных клетках и, когда иммунитет ослабевает, он выходит в виде лишая. По таком же принципу появляется герпес. Оба явления могут быть связаны с понижением иммунитета, но вряд ли это может произойти после получения вакцины.

18. Не кажется ли вам, что о последствиях второй дозы вакцины должны предупреждать заранее (состояние тяжёлого "гриппа") и автоматически выписывать больничный на два дня? (Давид Варшавский)

Предупреждать, конечно, надо. Но нужно понимать, о чем вас предупреждают. Например, одна из причин тяжелейшего заболевания печени и того, что может потребоваться пересадка печени – акамол. На акамол так реагирует один из нескольких миллионов человек. Тем не менее, мы все принимаем акамол и будем его принимать.

19. В СМИ ходит информация о возможных побочных эффектах прививки от короновируса. В том числе и главная опасность – антителовая зависимость ADE. К сожалению, толковых объяснений от специалистов мы не находим в СМИ. Могли бы вы рассказать о том, что такое ADE, как это связано с короновирусом, и откуда у врачей уверенность в том, что прививка не будет иметь данный побочный эффект? (Александр) Оцените пожалуйста математически обоснованную вероятность проявления эффекта ADE и вероятную смертность от этого эффекта? Является ли добавочная смертность от короны после начала вакцинации следствием эффекта ADE? Если – нет, то на каком научном основании делается такой вывод? (Давид Сегаль)

Это крайне редкое явление и теперь, когда привиты уже десятки миллионов человек, а это не наблюдалось, я не думаю, что имеет смысл об этом говорить.

20. Правда ли, что вакцина видоизменяет генетический код? Может ли это повлиять на фертильность? (Итан)

Нет, не правда. Вакцина попадает в цитоплазму клетки, сразу разрушается, не попадает в ядро и не может изменить генетический код, а потому не может влиять на фертильность.

21. Может ли прививка негативно сказаться на здоровье следующего поколения – детей, которые будут зачаты привитыми родителями? (Ирина)

Нет, этот невозможно.

22. Меня интересует, возможна ли внезапная смерть, остановка сердца, после получения второй прививки. Через две недели ушел из жизни друг, 75 лет. (Диана А.)

Этого явления не наблюдалось. Как я уже говорил, все нужно проверять, но таких явлений зафиксировано не было.

ВАКЦИНАЦИЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ

23. Скажите, насколько может быть опасна вакцинация для пожилых людей с хроническими болезнями? (Валентин Власов)

Вакцина не опасна. Конечно, люди, у которых много заболеваний, в принципе более ослаблены. Но, как любой медицинский препарат, мы даем вакцину, чтобы помочь человеку. И, как у любого медицинского препарата, у вакцины могут быть побочные явления. Пациенту с онкологией мы даем препараты, у которых очень сильная побочка. Но пациенту с насморком я не дам сильный препарат, который может навредить ему больше, чем помочь. Даже если брать в расчет самые серьезные побочные явления от этой вакцины, они настолько редко встречаются, что у любого из нас больше шансов заболеть и умереть от коронавируса.

24. Эффективна ли прививка для человека с угнетенной иммунной системой? (Ирина)

Я не помню, чтобы вакцина проверялась конкретно на группе людей с угнетенной иммунной системой. Скорее всего, для таких людей вакцина будет менее эффективна, поскольку что для таких людей в принципе более опасны любые инфекционные заболевания. Но даже если она будет менее эффективна, давать ее нужно, и для таких людей это даже важнее, поскольку заразиться для них опаснее.

25. Можно ли и нужно ли делать прививку против коронавируса онкологическому больному, перенесшему несколько операций и время от времени проходящему курс облучения? (Марк Ф.) Можно ли и нужно ли делать прививку против коронавируса людям, которые проходят процесс химиотерапии? (Исраэль Б.) Не ухудшит ли вакцинация состояние онкобольного, перенесшего удаление почки? (Роман) Безопасно ли вакцинация для больного с онкологией проходящего курс химиотерапии, включающий иммунотерапию (кейтруда), и имеющего аллергические реакции на химиотерапию? (Михаил) 56 лет, 12 лет назад прошел операцию по удалению голосовых связок (Sarcoma oncology IV-max.), щитовидка удалена на 75%. Можно ли мне вакцинироваться? (Артур Р.)

Не только можно, но и нужно. Человеку, у которого уже есть фоновые заболевания, заболеть гораздо опаснее, поэтому тем более им нужно вакцинироваться. Что касается удаления почки – конкретно эти ситуация в исследовании не проверялись, но я не вижу причин, чтобы вакцина ухудшила состояние пациента. По всем вопросам – да.

26. 79,5 лет. Диабет (с приёмом инсулина) Десять лет назад был инфаркт (установлен стен). Два года назад был инсульт. Полтора года назад диагностирован рак (резекция 50% левого лёгкого)... Стоит ли делать прививку против коронавируса? (Александр П.)

Да, стоит.

27. Пациент 55 лет. В анамнезе: Mycosis Fungoides stage 1A в 2013 году, состояние ремиссии после лечения topical steroids. Не может ли прививка от коронавируса (Pfizer) спровоцировать рецидив заболевания? Стоит ли привиться, по возможности, альтернативной прививкой (более традиционной технологии, например AstraZeneca, или разрабатываемой израильской)? (Геннадий К.)

Пока не было исследований, сравнивающих вакцину Pfizer с вакциной AstraZeneca и, тем более, с еще не доработанной израильской вакциной.

AstraZeneca считается менее эффективной. Но все это теории, потому что на сегодняшний день у нас есть только Pfizer. И именно Pfizer сейчас выглядит самой эффективной из вакцин. Лучше сделать прививку той вакциной, которая есть сейчас, а не ждать еще год или два появления израильской вакцины.

Кстати, израильская вакцина может вообще не появиться, поскольку, учитывая процесс вакцинации в Израиле, они могут просто не набрать людей для клинических испытаний. Одна из причин, по которым Pfizer удалось так быстро провести испытания – это очень высокий уровень заболеваемости, при котором легко получить результат сравнения привитой и непривитой группы.

28. Является ли мезентериальный панникулит противопоказанием к вакцинации? (Галина)

Нет.

29. Не противопоказана ли прививка от коронавируса в случае гепатита всех видов? (Маргарита)

Нет.

30. Мне 61 год. Иммунная система очень слабая (работал в Чернобыле, имею статус ликвидатора). Болею по 6-7 раз в год обычным вирусом. Первую прививку от коронавируса сделал. Следует ли мне сделать вторую прививку? (Владимир)

Да. И даже больше, чем другим людям, которые не болеют по 6-7 раз в год обычным вирусом.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ВАКЦИНАЦИЯ

31. Я прошла три курса антибиотиков моксипен и дважды аугментин, а также курс демаксетазона. Через сколько времени можно делать прививку после такого количества лекарств? (Алла)

Любую прививку нужно делать в стабильном состоянии. Если у человека был воспалительный процесс, прививку следует сделать, когда он начнет проходить. Это что касается моксипена и аугментина. По поводу демаксетозона – это стероид, который подавляет иммунную систему и теоретически, если доза была высока, может негативно повлиять на эффективность прививки. Возможно, стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

32. Я привит двумя дозами вакцины Pfizer. Через 20 дней, после 2-й мне удаляли зубы, и я принимал антибиотик Augmentin850. Как это повлияло на выработанные вакциной антитела? (Александр Л.-Б.)

Не повлияло.

33. В ожидании прививки я в течение двух месяцев принимал российский препарат анаферон, повышающий неспецифический иммунитет. Как это может повлять на вакцинацию? (М.Б.)

Если вы получали препарат, повышающий неспецифический иммунитет, то это только улучшит иммунный ответ на вакцинацию. Но я хочу отметить, что на Западе не было опубликовано ни одного исследования, которое показало бы эффективность этого препарата. На сегодняшний день у нас вообще нет препаратов, повышающих неспецифический иммунитет всего населения. И я очень рекомендую не принимать препараты, не прошедшие все проверки.

Я вижу здесь вопросы от людей, которые опасаются побочных эффектов вакцины против коронавируса, но при этом принимают никем не проверенные препараты. Я бы советовал относиться к этому внимательнее.

ВАКЦИНАЦИЯ ЛЮДЕЙ С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И АЛЛЕРГИЯМИ

34. Является ли противопоказанием к вакцинации какой-то из этих факторов: 1) хроническая почечная недостаточность; 2) воспаление мочевого пузыря; 3) ревматоидный артрит; 4) прием антибиотика по назначению дантиста (в момент прививки); 5) ХОБЛ с астматическим бронхитом; 6) ангиоэдема (отек Квинке)? (Ирина) У меня ревматоидный артрит, мне 68 лет. Обострений нет один год, я получаю метатрексат 10 мг в неделю. Можно ли делать прививку? (Валентина В.) У меня аутоиммунное заболевание ревматоидный артрит. Принимаю преднизалон 10 мл ежедневно, принимала инфузию маптера, имуран 100 мг принимаю ежедневно. Кроме того, у меня brain meningioma и проблема с опуханием ног. Можно ли мне делать прививку против коронавируса? (Полина К.) Мне 69 лет, диабет 2-го типа не инсулинозависимый, был инфаркт, несколько лет тому назад с сильной аллергией госпитализировали. Ревматоидный артрит, один раз в месяц делаю укол Simponi. Ваше мнение о возможной вакцинации? (Семен Д.)

Все эти факторы противопоказаниями не является, кроме ангиоэдемы (отека Квинке). При наличии этого заболевания следует посоветоваться с аллергологом.

35. Является ли в принципе наличие аутоиммунных заболеваний противопоказанием к вакцинированию? (Исаак) Какие риски вакцинации от коронавируса для людей с аутоиммунными заболеваниями, в частности, аутоиммунным тиреоидитом? Для аллергиков с поливалентной респираторной, пищевой и медикаментозной аллергией? (Анна Г.) Являются ли противопоказанием к прививке аутоиммунные заболевания, например болезнь Хасимото? (Наталья С.) Насколько эффективна прививка против коронавируса для людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями? Есть ли данные по выработке антител и продолжительности их сохранения в организме? Что можно ожидать после прививки в случае необходимости стероидного лечения аутоиммунного заболевания? (Игорь Р.) Ваше отношение к возможности вакцинации людей с заболеваниями аутоиммунного генеза? В частности, очень значительная часть населения больна псориазом. (Марина М.)

Никто не проводил исследования, проверяющие эффективность вакцинации при каждом из этих заболеваний. Что касается аутоиммунного генеза – да, этим людям рекомендуют прививаться все сообщества ревматологов и иммунологов. Но я повторюсь, что дать общую рекомендацию для всех невозможно, поэтому я рекомендую обращаться к лечащему врачу.

36. Заложены ли в формулу вакцины (Pfizer в нашем случае) какие-либо механизмы предотвращения аутоиммунных заболеваний у вакцинированных людей? Исследовалась ли данная вакцина в данном направлении и есть ли какая-то статистика по этим исследованиям? (Алекс Котеленец)

Нет, никаких механизмов заложено не было. Думаю, в будущем такие исследования будут проведены.

37. В СССР чуть не умер при вакцинации против оспы. Можно ли мне вакцинироваться против коронавируса? (Олег К.)

Можно.

38. Как поступать аллергикам, у которых ранее была тяжёлая аллергическая реакция, потребовавшая даже госпитализации? (Татьяна Ш.) Можно ли прививаться диабетикам с лекарственной аллергией? (Пётр, 71,5 лет) У моей жены аллергия на лекарственные препараты, в частности на антибиотики, она страдает от астмы и диабета. Ее госпитализировали 15 лет назад после прививки против гриппа. Можно ли ей делать прививку от коронавируса? (Александр) Возможна ли вакцинация пожилого человека с тяжелой формой аллергии на антибиотики на печень? Есть ли в составе вакцины антибиотик? (Виктор Д.)

Если у человека была серьезная аллергическая реакция – такая, как, например, анафилактический шок, ему нужно перед вакцинацией посоветоваться с лечащим врачом. Ко мне обращались десятки людей с различными тяжелыми аллергическими реакциями, но мне пока не приходилось решать, что прививка кому-то противопоказана. Есть люди, которые должны получать вакцину в таких условиях, где на эту реакцию можно среагировать. То есть – в больницах. В любом случае, людям, у которых ранее были тяжелые аллергические реакции, рекомендуется обратиться к аллергологу.

Антибиотика в составе вакцины нет.

39. У меня аллергия на стероиды. Врачи говорят: решай сам, но советуют делать прививку только в больнице (если решусь). Что посоветуете вы? И относится ли к стероидам вещество полиэтиленгликоль? (Эдуард Ш.)

Это вещество к стероидам не относится. В любом случае, аллергия на стероиды – это не противопоказание. Врач прав в том смысле, что решать все равно вам, но я противопоказаний не вижу.

40. В прошлом была аллергическая реакция (отёк Квинке) на химреактивы (дезинфицирующие вещества). Можно ли производить вакцинацию в данном случае? (Александр)

Можно. Но отек Квинке – это повод сделать прививку под наблюдением.

41. У человека острая аллергия на рыбопродукты: малейшее содержание рыбы (или касание и перенос на слизистые, глаза) – инициирует аллергическую реакцию вплоть до отека Квинке. Семейный доктор сказал ему "пока не прививаться". Какие есть противопоказания/варианты дальнейших действий для людей с такими патологиями? (Александр З.)

Советую обратиться к аллергологу. В отличие от семейного врача, аллерголог может рекомендовать вакцинацию.

42. У моего ребенка, 17 лет, есть аллергия на все виды орехов. Пару лет назад он перенес аллергический шок. Лежал в больнице. Вопрос: стоит ли ему вакцинироваться против коронавируса? (Яков С.)

Да, стоит.

43. Я много лет страдаю от аллергии, в том числе у меня диагностировали аллергическую астму. В течение последних двух лет ежемесячно прохожу лечение с помощью xolair 450 ml, что значительно улучшило моё состояние. Нет ли каких-либо противопоказаний для прививки от COVID-19? Как аллергия сосуществует с вакциной? Ведь это болезнь иммунной системы. (Олег)

Противопоказаний нет, наоборот.

44. Я аллергик на большинство лекарств у меня был анафилактический шок. Мне противопоказано вакцинация. Складывается впечатление, что я просто не должна выходить из дома. Какое решение в период эпидемии коронавируса есть для меня? (Анна Р.) Я перенесла анафилактический шок, реакция была на лекарство аугментин. Можно ли мне прививаться против коронавируса? Семейный врач на стороне вакцинации. (Фаина Б.) Я хочу получить вакцину, но мне отказали, потому что у меня был анафилактический шок. Как мне быть? Может быть есть возможность сделать это в больнице? (Юлия С.) Мне 73 года. Сорок лет назад у меня был анафилактический шок после приёма двух таблеток от простуды с перерывом в полчаса. Спасли в больнице. Вопрос: могу ли я сделать прививку от коронавируса? (Олег Ш.)

В таком случае следует обратиться к аллергологу. Есть возможность сделать прививку в больнице. Вообще всем людям, у которых ранее были серьезные аллергические реакции, стоит обратиться к аллергологу. В моей больнице, например, привилось много людей с ранее зафиксированными серьезными аллергическими реакциями, но на эту вакцину мы видели острую реакцию считанные разы, и эта реакция быстро проходила.

45. Моей маме 76 лет, и она аллергик. У нее аллергия, как говорили в России, на чужеродный белок. В 1991 году ее обязали привиться от дифтерии, и у нее был сильнейший анафилактический шок. На пункте вакцинации в городе Реховот после моего рассказа сделать ей вакцину от коронавируса отказались. Я бы очень хотела узнать, в какой больнице Израиля можно пройти аллергический тест на вакцину от коронавируса, потому что она очень хочет привиться, боясь заболеть. (Ирина)

Я уже говорил об этом.

46. Мой муж, 60 лет, пять лет назад перенес инсульт. Больше 20 лет плохо функционируют почки. В юности был анафилактический шок после укуса пчелы. Можно ли делать прививку? (Надя Г.)

Можно и нужно.

47. Можно ли вакцинировать человека, перенесшего в прошлом анафилактический шок на пенициллин? (Юлия Ш.; Ольга; Алла Л.) У моей мамы, 72 года, в прошлом отмечалась аллергия на пенициллин и лидокаин. Можно ли делать прививки таким людям? Если да, то есть ли возможность делать это под специальным, для такой категории людей, наблюдением? (Алекс) Сыну 24 года. У него сильная аллергия на пенициллин. Можно ли ему вакцинироваться? (Валерий) Есть аллергия на пенициллин, две недели назад случился приступ аллергии (возможно, реакция на этопан). Можно ли мне делать прививку? (Ольга Г., 38 лет)

Можно и нужно.

48. Можно делать прививку Pfizer людям с аллергией на аспирин и его компоненты в лекарствах? Особенно, если мы говорим о переживших анафилактический шок. (Роман Р.)

Аспирина в вакцине нет.

49. 27 лет, здорова. Работаю воспитателем в саду. После второй дозы вакцины у меня появилась сильная аллергия, которая длилась пять дней... Один из докторов в клинике "Вольфсон" сказал , что антитела не выработаются из-за такой аллергии. Верно ли это? И как избежать повторения сценария, если придется делать прививку еще раз? (Юлия)

Я не знаю, в чем заключалась эта сильная аллергия. По поводу конкретного случая невозможно дать общий ответ.

50. У жены андиогема, отеки бывают когда нервничает, это редкое аллергическое наследственное заболевание. Можно ли ей вакцинироваться от коронавируса? (Сергей А.)

При любом редком заболевании следует посоветоваться с лечащим врачом.

51. У меня чувствительность к некоторым лекарствам: новокаин, тетрациклин, оптальгин, лидокаин... Можно ли мне делать прививку против коронавируса? (Анна Р., 64,5 года)

Можно.

52. Возможны ли аллергические реакции при повторной вакцинации через несколько месяцев? (Марина Б.)

Да, возможны.

МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА

53. Насколько можно доверять заявлениям о том, что вакцинация спасает и от новых мутаций, включая те, которые ещё не могли проверить даже чисто теоретически? (Михаил Ловцов)

На сегодняшний день считается, что вакцина эффективна против известных мутаций коронавируса. Но мутаций может появляться все больше и больше. Дело в том, что чем выше заболеваемость, чем больше распространяется вирус, тем больше появляется мутаций. И вполне возможно, что против какой-то мутации вакцина не будет эффективна. Но плюс в том, что эту вакцину легко "подогнать" под новые мутации.

54. Приходилось читать следующее: "Аналитики АМАН выпустили отчет, в котором сказано, что массовая вакцинация в Израиле может создать эволюционное давление на вирус, и он мутирует в сторону большего поражения невакцинированной группы населения – детей". Верно ли это? Насколько обоснованы такие заявления? Для меня подобные соображения являются главным источником сомнений, стоит ли делать прививку. (Виктория)

Это ваше личное решение никак не может повлиять на общую эпидемиологическую ситуацию в стране. Процент больных коронавирусом детей сейчас выше за счет того, что пожилые привитые люди болеют меньше.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

55. Почему в Израиле не делают анализы на антитела? (Алексей) Где можно провести проверку на антитела? (Константин)

В больничных кассах делаются сотни проверок на антитела. Я не видел еще ни одного больного, которому не сделали бы проверку после соответствующей рекомендации врача. Но если индикации необходимости проверки нет, то всегда можно провериться в частной лаборатории.

Индикации могут быть разными. Допустим, у меня есть пациент младше 16 лет с иммунным заболеванием, и я взвешиваю возможность сделать ему прививку, я обязательно проверю его на антитела, и это поможет мне принять решение.

Я хочу подчеркнуть, что у иммунитета много компонентов, и антитела – это только один из факторов. Более того, те антитела, которые мы проверяем, – это общие антитела. Есть нейтрализующие антитела, есть клеточный иммунитет. Отсутствие антител еще не говорит о том, что человек не защищен от вируса.

56. Как определить, есть ли у меня иммунитет против коронавируса после двух прививок? (Гиршон)

После двух прививок у вас есть иммунитет против коронавируса. Почему вы можете быть в этом уверены? Потому что доказательство иммунитета – это не количество найденных у вас антител, а испытания, в которых приняли участие тысячи человек.

57. "Зеленый паспорт" выдается на полгода. Ваше мнение, что правильней делать через полгода: 1) однократную новую прививку, 2) двукратную новую прививку, 3) ничего не делать и ждать год после предыдущей прививки, 4) другой вариант? (Евгений)

Со временем мы поймем, сколько времени после вакцинации действует иммунитет. Если бы коронавирус не мутировал, прививки могло хватить и на много лет. Но мы знаем, что он мутирует, поэтому надо подождать и посмотреть на результаты исследований.

58. Известно, что далеко не все медработники в Израиле привиты против коронавируса. Какие меры против таких медработников, на ваш взгляд, допустимы? (Игорь)

Неэтично для медработника рисковать тем, что он заразит пациента. Для себя я считаю это недопустимым, и из этих соображений прививаюсь каждый год от гриппа. Я не знаю, какие меры допустимы. Мы агитируем, поощряем, объясняем, но что еще делать – этого я не знаю. В "Адасе", например, сейчас привиты свыше 90% врачей.

59. Почему в Израиле не прививают против коронавируса российской вакциной "Спутник V"? Будут ли когда-нибудь прививать в Израиле от коронавируса российской вакциной? Ваша оценка эффективности этой вакцины по сравнению с вакциной Pfizer и другими вакцинами против коронавируса, применяемыми сейчас в мире? (Александр; Сергей; Арон; М.Соколов; Марина Златина)

Не прививают "Спутником", потому что уже есть Pfizer, а на сегодняшний день это, как видно, лучшая вакцина. Как я уже говорил, нет научных исследований, которые проверяли бы, какие вакцины кому больше подходят. Что касается конкретно "Спутника", то они даже не завершили третью фазу испытаний. Они только две недели назад опубликовали промежуточные результаты испытаний, очень впечатляющие. Судя по публикации, через три недели после получения первой дозы и еще до получения второй эффективность вакцины превышает 90%. Это значит, что после получения второй дозы эффективность приблизится к 100%, и это очень радует. При этом, учитывая то, как мало в России привито людей, создается впечатление, что у них есть проблемы с промышленным производством вакцины.

Но в любом случае, на сегодняшний день у нас есть достаточно эффективная вакцина от коронавируса, а от добра добра не ищут.

60. Существует ли статистика осложнений или смертей, непосредственно связанных с введением вакцины Pfizer? Где с ней можно ознакомиться? Почему ее не публикует минздрав Израиля? (Семён Сим)

Это очень сложно проверить за короткий срок. Легко дать ответ, когда на прививку возникает тяжелая аллергическая реакция, и человек умирает. Таких случаев не было. А поскольку прививают всех, в том числе очень пожилых людей, то они, естественно, умирают. Конечно, на каком-то этапе появятся статистические данные, и тогда они будут опубликованы.

61. Если я правильно понимаю, вакцина Pfizer ориентирует иммунную систему атаковать специфический белок, которым вирус прикрепляется к клетке. Если это так, то были ли проверки того, что такой же вид белка не входит в другие, нужные клетке процессы? В смысле, не будет ли иммунная система атаковать "полезные", похожие белки, которые нужны клеткам? (Даниель Шемеш)

Это белок вируса, а не человека, и вакцина атакует именно его, а не человеческие белки.

62. Почему каждый карантин прекращается, как только число заражений начинает идти на спад? Если бы самый первый карантин продержали на две недели дольше, "ковид" был бы, вероятно, подавлен полностью. (Фредди Ромм, доктор наук)

Я с этим полностью согласен, и говорю об этом с самого начала эпидемии. Но кроме медицинских показателей есть целый ряд факторов, за которые медики не отвечают, но кто-то должен принимать решения по вопросам экономики, обучения детей и так далее. Да, отказом от выхода из карантина вирус мог быть подавлен, но я не знаю, что могло быть подавлено вместе с ним – возможно, психологическое здоровье детей. А возможно, люди умирали бы уже не от вируса, а от голода.

Если бы три месяца назад мне сказали, что мы снимем карантин при пяти тысяч новых зараженных в сутки, я бы сказал, что мы сошли с ума. Но я понимаю, что смотреть нужно на все аспекты.

63. Где можно увидеть полные статистические данные по инфицированным, госпитализированным и умершим после первой и второй прививки от коронавируса и от остальных причин? Почему эти данные не публикуются? (Давид Сегаль)

Я не знаю.

64. Есть ли официальные статистические данные испытания всех вакцин? А также рекомендации хотя бы одной из них ВОЗ? (Илана)

По поводу ВОЗ – это было бы нелогично. У большинства стран мира вообще нет доступа к вакцинам. Я не думаю, что кто-то может позволить себе сказать, что мол Pfizer нам не нужно, а нужна другая.

Я убежден, что нужно применять любую доступную из эффективных вакцин, а не выбирать, потому что в конечном итоге все вакцины, доказавшие свою эффективность, увеличивают наши шансы не заболеть.