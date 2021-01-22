Вакцинация против коронавируса в Израиле: "хорошо", но нужна кампания на русском. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Массовая вакцинация против коронавируса в Израиле". В опросе, который проводился в течение одних суток (21-22 января), приняли участие 3295 респондентов (2874 из них ответили на все 16 вопросов). Читатели были предупреждены, что опрос предназначен исключительно для тех, кто проживает в Израиле.

ИТОГИ ОПРОСА

64% участников опроса заявили, что уже получили первую прививку против коронавируса (напомним, что при вакцинации с помощью вакцины Pfizer требуется две дозы прививки с интервалом три недели). 14% еще не привились, но собираются. 11% категорически заявили, что не собираются прививаться против коронавируса, потому что не хотят. 3% говорят, что не станут прививаться, потому что у них есть к тому медицинские противопоказания. 1% сказали, что считают ненужным прививаться, так как они перенесли заражение коронавирусом. 5% не собираются прививаться против коронавируса по другой причине.

25% опрошенных получили уже и вторую прививку против коронавируса.

По возрастам, среди участников опроса распределение таково*:

до 20 лет – 14% получили первую прививку/0% получили вторую прививку (официальные данные по стране 2%/0%)

20-29 лет – 18%/9% (15%/3%)

30-39 лет – 24%/4% (19%/4%)

40-49 лет – 49%/9% (36%/7%)

50-59 лет – 61%/15% (55%/11%)

60-69 лет – 75%/39% (71%/35%)

70-79 лет – 79%/38% (89%/49%)

80-89 лет – 78%/31% (82%/41%)

90 и старше – 83%/17% (84%/41%)

*(в возрастных категориях до 20, 20-29 и 90+ респондентов было недостаточно для оценки)

ИНФОРМИРОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Отметим, что в целом привитых среди участников опроса NEWSru.co.il больше, чем в среднем среди взрослого населения Израиля. Однако в категориях старше 70 лет привитых меньше, чем в среднем по стране – и речь идет о людях, которые, как правило, слабо владеют ивритом или не владеют им совсем.

56% участников опроса считают, что правительству Израиля следует проводить разъяснительную кампанию на русском языке по поводу вакцинации против коронавируса. 23% заявляют: "Следовало раньше, теперь уже не имеет смысла". И только 13% полагают, что специальная кампания на русском языке не нужна.

86% отвечавших на наши вопросы получают информацию о вакцинации против коронавируса из интернет-СМИ, 40% – из публикаций минздрава Израиля, 35% – из телевизионных передач, 32% – из социальных сетей, 16% – из отчетов правительства Израиля, 15% – из радиопередач, 5% – из газет.

Среди наших читателей множество сомневающихся в необходимости вакцинации, и ответы на дальнейшие вопросы показывают, чем они обосновывают свои сомнения.

16% заявляют: "Я не хочу, чтобы на мне ставили эксперименты". 13%: "Я боюсь осложнений после прививки". 13%: "Я считаю, что прививка может нанести вред моему здоровью". 12%: "Просто не хочу спешить". 11%: "Недостаточно информации, это пугает". Прочие обоснования отказа от прививки приводят менее 10% опрошенных.

74% опрошенных считают приемлемым договор правительства Израиля с компанией Pfizer о предоставлении информации о ходе и результатах вакцинации. 13% считают такой договор неприемлемым.

СТИМУЛЫ

Был задан вопрос: "Как государству следует стимулировать вакцинацию?" 57% ответили: "Путем разъяснения необходимости вакцинации". 49%: "Путем введения "зеленых паспортов" ("зеленых сертификатов")". 32% не против отрицательных стимулов (санкции, разрешение частным компаниям запрещать посадку на самолет, вход в кино/театр/ресторан и т.д.). 20% ответили: "Никак, пусть все идет своим чередом". 12% за положительные стимулы (денежные выплаты, подарки и др.)

48% не согласны с мнением, что вакцинация должна быть всеобщей, даже если потребуется принуждение, а не убеждение. Но 32% допускают и принуждение для достижения цели.

ПРОГНОЗЫ

Читателей попросили спрогнозировать: будут ли в итоге в Израиле для прошедших вакцинацию против коронавируса введены "зеленые паспорта" ("зеленые сертификаты"), дающие определенные преимущества их обладателям. 46% считают, что будут. 19% полагают, что не будут. 6% выбрали ответ: "Вы не знаете? Они уже введены" (примечание редакции: это мнение ошибочно, хотя действительно планировалось ввести "зеленые паспорта" с 17 января).

Респондентов попросили дать прогноз: когда будет одержана победа над пандемией COVID-19. 20% ответили: в 2022 году. 18% – во второй половине 2021 года, 17% – никогда, 12% – после 2022 года, 5% – в первой половине 2021 года.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Читателям было предложено оценить действия правительства Израиля по проведению массовой вакцинации, по борьбе с эпидемией коронавируса и по спасению экономики в период "корона-кризиса".

За организацию процесса массовой вакцинации в стране наши читатели поставили правительству среднюю оценку 3,99 балла ("хорошо").

За борьбу с эпидемией коронавируса – 2,48 балла (между "плохо" и "удовлетворительно").

За спасение экономики в период "корона-кризиса" – 2,42 балла (между "плохо" и "удовлетворительно").

ПА И ГАЗА

46% не согласны с мнением, что Израиль должен поделиться вакцинами против коронавируса с Палестинской автономией и сектором Газы. 28% с таким мнением согласны.