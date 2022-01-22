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NEWSru.co.il :: Здоровье22 января 2022 г., 18:33

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 900 заразившихся, двое больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В субботу, 22 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 928 новых случаев заражения коронавирусом. 461 объявлены выздоровевшими. Двое больных COVID-19 умерли.


Данных о количестве тестов на коронавирус за последние сутки нет.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 56 пациентов.

Также приводятся такие данные: 96,9% инфицированных коронавирусом выздоровели, 2,1% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5047 умерших, более 481,5 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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