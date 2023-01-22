Гендиректор минздрава поддержал проведение забастовки в системе здравоохранения

В преддверии забастовки в системе здравоохранения, которая состоится в понедельник, 23 января, гендиректор минздрава Моше Бар-Симан-Тов и его заместитель Сефи Мендлович разослали в больницы и больничные кассы письмо, в которой выразили свою поддержку медикам.

"Мы переживаем сложный и опасный период, когда почти ежедневно проявляется насилие в отношении медицинского персонала. Руководством министерства здравоохранения поддерживает вашу борьбу с этим явлением", – говорится в письме.

adv_11 incontent_1

19 января председатель профсоюза врачей профессор Цион Хагай объявил о проведении забастовки во всех медучреждениях в знак протеста против насилия. Забастовка назначена на 23 января.

adv_12 m_ar_1

"Забастовка для нас не является инструментом, который используется по умолчанию. Но насилие в системе здравоохранения давно приобрело форму эпидемии, "красные линии" пересекаются каждый день. В понедельник медперсонал скажет "Нет насилию! Хватит беззакония!", – сказал Цион Хагай.

Решение о проведении забастовки было принято по итогам совещания в секретариате профсоюза врачей, поводом для которого стали два случая насилия в отношении врачей за последние несколько дней.

adv_13 incontent_2

Во время забастовки больницы будут работать по субботнему расписанию. Кроме того, при профсоюзе врачей будет заседать комиссия по исключительным случаям.