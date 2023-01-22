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    Здоровье

    Гендиректор минздрава поддержал проведение забастовки в системе здравоохранения

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    Гендиректор минздрава накануне забастовки:
    Tomer Neuberg/Flash90

    В преддверии забастовки в системе здравоохранения, которая состоится в понедельник, 23 января, гендиректор минздрава Моше Бар-Симан-Тов и его заместитель Сефи Мендлович разослали в больницы и больничные кассы письмо, в которой выразили свою поддержку медикам.

    "Мы переживаем сложный и опасный период, когда почти ежедневно проявляется насилие в отношении медицинского персонала. Руководством министерства здравоохранения поддерживает вашу борьбу с этим явлением", – говорится в письме.

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    19 января председатель профсоюза врачей профессор Цион Хагай объявил о проведении забастовки во всех медучреждениях в знак протеста против насилия. Забастовка назначена на 23 января.

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    "Забастовка для нас не является инструментом, который используется по умолчанию. Но насилие в системе здравоохранения давно приобрело форму эпидемии, "красные линии" пересекаются каждый день. В понедельник медперсонал скажет "Нет насилию! Хватит беззакония!", – сказал Цион Хагай.

    Решение о проведении забастовки было принято по итогам совещания в секретариате профсоюза врачей, поводом для которого стали два случая насилия в отношении врачей за последние несколько дней.

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    Во время забастовки больницы будут работать по субботнему расписанию. Кроме того, при профсоюзе врачей будет заседать комиссия по исключительным случаям.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Января 2023
    В понедельник, 23 января, объявлена забастовка в системе здравоохранения
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