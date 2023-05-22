Медицинское обслуживание в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит новый опрос о качестве медицинского обслуживания в Израиле. Одной из целей опроса является выяснение того, насколько отличаются оценки качества медицинских услуг разными категориями граждан. Как и в прошлые годы, по итогам опроса будет составлен рейтинг больничных касс.

- Медицинское обслуживание в Израиле. Принять участие в опросе

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На сегодняшний день в Израиле действуют четыре больничные кассы – "Маккаби", "Леумит", "Меухедет" и "Клалит", в стране с населением более 9,3 млн есть немногим более 30 больниц, расположенных, в основном, в крупных населенных пунктах.

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По результатам этого опроса мы сможем не только составить рейтинг больничных касс, но и определить, какие больничные кассы наиболее популярны среди различных категорий граждан – в зависимости от времени их жизни в стране, возраста и дохода.