Коронавирус в Израиле: число тяжелобольных растет, в основном среди непривитых

Утром в среду, 22 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 21 сентября невозможно, так как во вторник в это время данные не публиковались.

- Вакцинация: третий этап

- "Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

- Коронавирусный "светофор" в Израиле

- Карантинные ограничения в Израиле

- Международный "светофор"



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1244580 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 74898 человек.

7582 заболевших COVID-19 умерли.

1162100 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 108797 тестов. В 4,7% случаев выявлялся коронавирус.

1123 заболевших в больницах, 148 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 723 пациентов оценивается врачами как тяжелое (0,9% от текущего числа зараженных; число тяжелобольных в течение последней недели не только не сократилось, но даже выросло), 251 из них в критическом состоянии, 172 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,83.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 52% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 176/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 42/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 250, привитых без "бустера" – 115, привитых с "бустером" – 46. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Если не разделять тяжелобольных на возрастные категории, то 495 из них не были вакцинированы, 152 были вакцинированы без "бустерной" прививки, 56 получили третью дозу вакцины. Еще по 20 нет точных данных о вакцинации (в ряде случаев это может быть повторное заражение). Таким образом, около 70% тяжелобольных пациентов не были вакцинированы.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 22 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6073103 человек (65% населения страны, 89% взрослого населения), вторую дозу – 5593597 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 3104708 человек привиты третьей дозой (33% населения страны, 46% взрослого населения).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

"Электронный контроль" над соблюдением карантина распространится на всех израильтян, подлежащих самоизоляции

Исключение будет сделано только для тех, кто должен находиться в карантине до 24 часов.

Решение вступает в силу с ближайшей полуночи (в ночь на 15 сентября) и будет действительно до 12 октября.

За соблюдением карантина лицами, которые откажутся от "электронного контроля", будет вестись так называемое "усиленное полицейское наблюдение".

Если человек дает согласие на "электронный контроль", то полиция в течение дня несколько раз отправляет находящимся на карантине СМС-сообщение, при клике на ссылку получатель должен разрешить телефону использовать GPS и поделиться своим местонахождением. Полиция должна убедиться, что полученный адрес совпадает с адресом, по которому израильтянин отбывает карантин. При отсутствии смартфона на домашний телефон приходит голосовое сообщение с кодом и номером телефона, на который следует перезвонить и ввести личный код.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

По состоянию на 22 сентября, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" присвоен 23 городам (с населением более 20 тысяч человек): Рахат, Тайбэ, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Сахнин, Тира, Тамра, Эльад, Цфат, Кафр Касем, Тверия, Модиин-Илит, Нацерет, Акко, Бейтар-Илит, Сдерот, Ор Йегуда, Рамле, Шфарам, Кафр Кана, Бней-Брак, Офаким, Лод.

"Желтыми" признаны: Димона, Холон, Кирьят-Моцкин, Ришон ле-Цион, Кфар-Саба, Раанана, Маале-Адумим, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Модиин, Рамат а-Шарон, Рамат-Ган, Нагария, Ариэль, Од а-Шарон, Кирьят-Оно, Гиватаим.

"Зеленых" крупных городов нет (только небольшие населенные пункты).

После начала учебного года введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

Карантинные ограничения в Израиле

18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус.

"Фиолетовый стандарт" действует в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также действует в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

14 сентября минздрав отменил ограничения "зеленого стандарта" в открытых бассейнах.

В парках, заповедниках и зоопарках действует только "фиолетовый стандарт".

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также введены ограничения на проведение массовых мероприятий:

- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.

Вечером 30 августа на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом было принято решение о расширении требований "зеленого стандарта" на новые категории работников. "Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Это может означить, что "зеленый паспорт" будет необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, будет необходим отрицательный тест на коронавирус.

Международный "светофор"

С 31 августа в списке "красных" стран находятся Болгария, Бразилия, Мексика и Турция. В "желтом" списке Бахрейн, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Словакия, Польша, Чехия. "Оранжевыми" считаются все страны, которых нет ни в "желтом", ни в "красном" списках.

По возвращении из "желтых" стран привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион.

Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

По возвращении из "оранжевых" стран на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим коронавирусом.

Период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день).

29 августа координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка сообщил, что решено освободить людей, получивших третью порцию вакцины, от обязанности находиться в изоляции после возвращения из стран объявленных "оранжевыми". Это решение вступит в силу 3 сентября. По-прежнему карантин будет обязателен для всех при возвращении из "красных" стран.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

30 августа Европейский союз рекомендовал входящим в него странам ограничить прием туристов из Израиля и еще пяти стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Вместе с Израилем из "зеленого списка" исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это решение не является обязательным к исполнению. Это означает, что каждой из 27 стран ЕС, предстоит решить, разрешать ли полностью вакцинированным туристам из "неблагополучных стран" въезжать, если у них нет достаточно веской причины для визита. Ограничения, которые могут быть введены в странах Евросоюза, в первую очередь, касаются невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.

1 сентября власти Португалии закрыли страну для израильских туристов. 2 сентября правительство Швеции приняло решение о закрытии доступа в страну граждан Израиля (решение вступает в силу 6 сентября). С 4 сентября, привитые против коронавируса израильтяне, прибывающие в Нидерланды, должны будут сначала пройти 10-дневный карантин, непривитых израильтян эта европейская страна пускать временно перестала. Эти решения приняты на основании рекомендаций Европейского Союза, исключившего Израиль из "зеленого списка".

Таким образом, теперь при планировании путешествия за границу главным становится не вопрос о том, в какие страны израильтянам разрешают летать власти Израиля, а то, в какие страны израильтян впускают и на каких условиях.

С 27 сентября в списке "красных" стран останутся только Болгария, Бразилия и Турция. Мексика, до сих пор находившаяся в "красном" списке, с 27 сентября станет "оранжевой". Список "желтых" стран не меняется. В нем остаются Австрия, Уругвай, Бахрейн, Габон, Гонконг, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Словакия, Польша, Чехия и Кипр. Инструкции для возвращающихся из "желтых" стран не изменились.

Вечером 21 сентября сайт N12 сообщил, что власти Израиля, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза планируют достигнуть соглашения, в соответствии с которым в скором времени летать в США и ЕС смогут только те израильтяне, которые имеют статус "полностью вакцинированных". То есть вылететь в США или страны ЕС смогут те, кто получил третью "бустерную" прививку против коронавируса. (Получат ли такое право получат те, кто недавно сделал первую и вторую прививку или недавно переболел, из публикации неясно.) То же правило, пишет Ярон Авраам на сайте N12, в случае достижения соглашения, будет действовать при вылете из США или стран ЕС в Израиль. Когда эти взаимные соглашения вступят в силу, неизвестно. В публикации говорится о том, что власти Израиля стремятся достичь соглашения до 3 октября. Непонятно и то, будут ли эти соглашения распространяться на все страны ЕС. Или, как было до сих пор, Евросоюз будет рекомендовать странам ЕС следовать соглашению, но решения будут принимать правительства каждой из стран самостоятельно.