Коронавирус в Израиле: менее 100 пациентов в критическом состоянии, около 80 подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в пятницу, 23 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:43.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 837892 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 1850 человек.

829696 выздоровели после коронавируса.

6346 заболевших COVID-19 умерли. Впервые за очень длительный период (с 1 июля 2020 года) в течение суток в Израиле не было умерших от коронавируса.

За последние сутки проведены 35027 тестов. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.

254 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 157 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-3), 92 (-5) из них в критическом состоянии, 82 (-13) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,82 (выше, чем вчера).

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 23 апреля, в Израиле нет ни одного "красного" или "оранжевого" населенного пункта, все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые".

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 23 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5374276 человек (около 5 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 5005418 человек (около 7 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы около 54% населения страны и около 74% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, около 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/83%, 40-49 – 84%/79%, 30-39 – 80%/74%, 20-29 – 76%/69%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Великобритания, США, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.