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NEWSru.co.il :: Здоровье23 августа 2021 г., 18:40

Минздрав объявил о начале новой кампании "Прививка на дому"

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Минздрав объявил о начале новой кампании "Прививка на дому"

В понедельник, 23 августа, министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

О том, почему было принято решение задействовать передвижные прививочные пункты, Горовиц рассказал на брифинге, который проходил в деревне Кафр-Касем. Из объяснений, данных министром, становится понятно, почему он выбрал арабский населенный пункт, чтобы объявить о начале новой кампании.

По словам Горовица, хотя его ведомству приходится сталкиваться с противниками вакцинации и бороться с распространением слухов и "фейков", вовсе не это мешает успешному проведению кампании по вакцинации населения. "Специалисты минздрава пришли к выводу, что ключ к решению проблемы следует искать в другом месте. Те, кто до сих пор не сделал прививку, - это люди, которые, возможно, не смотрят телевизор. Речь идет о географической и социальной периферии во всех секторах населения. Это слабые группы", - заявил министр. Он отметил, что наибольший процент вакцинировавшихся наблюдается в Савьоне и Кфар-Шмарьягу. Менее всего вакцинировавшихся - в Хура, Кусейфе, в бедуинских населенных пунктах, где менее 10% жителей получили прививки.


Минздрав в качестве основной характеристики непривитого населения выделяет низкий социально-экономический статус людей, а также молодых людей в возрасте от 12 до 39 леи. Горовец заявил: 53% из тех, кто до сих пор не прошел вакцинацию, имеют низкий социально-экономический статус.

На карту, представленную минздравом, нанесены более 30 населенных пунктов с низким процентом вакцинировавшихся жителей.

Цель кампании "Прививка на дому" – сделать вакцину доступной для всех, доставить ее в населенные пункты, в которых проживет наибольшее число израильтян, не прошедших вакцинацию.

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