AstraZeneca: третья доза вакцины эффективна против "омикрона"
AstraZeneca опубликовала заявление, согласно которому, третья, "бустерная" доза вакцины компании против коронавируса, защищает от штамма "омикрон".
Данные выводы основаны на лабораторном исследовании, проведенном Оксфордским университетом.
При этом накануне в AstraZeneca заявили, что совместно с Оксфордским университетом начали разработку новой вакцины против коронавируса, призванной бороться со штамом "омикрон".
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 22 декабря 2021
Компания AstraZeneca разрабатывает вакцину против "омикрона"
Компания AstraZeneca разрабатывает вакцину против "омикрона"