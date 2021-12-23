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NEWSru.co.il :: Здоровье23 декабря 2021 г., 12:30

AstraZeneca: третья доза вакцины эффективна против "омикрона"

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AstraZeneca: третья доза вакцины эффективна против "омикрона"

AstraZeneca опубликовала заявление, согласно которому, третья, "бустерная" доза вакцины компании против коронавируса, защищает от штамма "омикрон".

Данные выводы основаны на лабораторном исследовании, проведенном Оксфордским университетом.

При этом накануне в AstraZeneca заявили, что совместно с Оксфордским университетом начали разработку новой вакцины против коронавируса, призванной бороться со штамом "омикрон".


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Компания AstraZeneca разрабатывает вакцину против "омикрона"

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