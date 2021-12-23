Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 248 заразившихся, трое больных COVID-19 умерли

В четверг, 23 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки было выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 100 случаев в секторе Газы. 333 объявлены выздоровевшими. Трое больных COVID-19 умерли (двое из умерших проживали в секторе Газы).

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 55 больных COVID-19. В общей сложности госпитализированы 104 человека.

Также приводятся такие данные: 98,1% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,9% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.