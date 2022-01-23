Коронавирус в мире: около 350 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 23 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5610176 человек (+6333 за сутки), около 350 млн заразились, более 66 млн инфицированы в настоящее время, более 278 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 888623 умерших

Бразилия – 622979

Индия – 489422

Россия – 325433 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 303085

Перу – 204141

Великобритания – 153787

Индонезия – 144206

Италия – 143296

Иран – 132202

Колумбия – 132023

Франция – 128514

Аргентина – 119103

Германия – 117323

Польша – 103819

Украина – 99129

ЮАР – 94063

Испания – 91741

Турция – 85784

Румыния – 59525

Филиппины – 53406

Венгрия – 40822

Чили – 39497

Чехия – 37021

Вьетнам – 36596

Эквадор – 34287

Болгария – 32636

Канада – 32502

Малайзия – 31882

Пакистан – 29097

Бельгия – 28780

Бангладеш – 28209

Тунис – 25954

Ирак – 24283

Греция – 22549

Египет – 22330

Таиланд – 22035

Нидерланды – 21210

Боливия – 20570



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6060

Болгария – 4753

Венгрия – 4243

Чехия – 3447

Румыния – 3127

Бразилия – 2899

Польша – 2748

США – 2660

Аргентина – 2598

Колумбия – 2552

Бельгия – 2467

Италия – 2375

Мексика – 2313

Украина – 2288

Великобритания – 2247

Россия – 2229

Греция – 2180

Тунис – 2161

Чили – 2039

Франция – 1962

Испания – 1961

Эквадор – 1899

Боливия – 1726

ЮАР – 1555

Иран – 1543

Германия – 1393

Нидерланды – 1234

Турция – 1000



Коронавирус был выявлен у 2212596 израильтян, 8393 из них умерли. Относительная смертность: 900 на 1 млн (89-е место в мире).