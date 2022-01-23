Коронавирус в мире: около 350 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 23 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5610176 человек (+6333 за сутки), около 350 млн заразились, более 66 млн инфицированы в настоящее время, более 278 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 888623 умерших
Бразилия – 622979
Индия – 489422
Россия – 325433 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 303085
Перу – 204141
Великобритания – 153787
Индонезия – 144206
Италия – 143296
Иран – 132202
Колумбия – 132023
Франция – 128514
Аргентина – 119103
Германия – 117323
Польша – 103819
Украина – 99129
ЮАР – 94063
Испания – 91741
Турция – 85784
Румыния – 59525
Филиппины – 53406
Венгрия – 40822
Чили – 39497
Чехия – 37021
Вьетнам – 36596
Эквадор – 34287
Болгария – 32636
Канада – 32502
Малайзия – 31882
Пакистан – 29097
Бельгия – 28780
Бангладеш – 28209
Тунис – 25954
Ирак – 24283
Греция – 22549
Египет – 22330
Таиланд – 22035
Нидерланды – 21210
Боливия – 20570
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6060
Болгария – 4753
Венгрия – 4243
Чехия – 3447
Румыния – 3127
Бразилия – 2899
Польша – 2748
США – 2660
Аргентина – 2598
Колумбия – 2552
Бельгия – 2467
Италия – 2375
Мексика – 2313
Украина – 2288
Великобритания – 2247
Россия – 2229
Греция – 2180
Тунис – 2161
Чили – 2039
Франция – 1962
Испания – 1961
Эквадор – 1899
Боливия – 1726
ЮАР – 1555
Иран – 1543
Германия – 1393
Нидерланды – 1234
Турция – 1000
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 72 млн человек
Индии – 39 млн
Бразилии – 24 млн
Франции – 16 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 10 млн
Испании – 9 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 4 млн
Индонезии – 4 млн
Украине – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Чехии – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2212596 израильтян, 8393 из них умерли. Относительная смертность: 900 на 1 млн (89-е место в мире).
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