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NEWSru.co.il :: Здоровье23 января 2022 г., 12:19

Минздрав Израиля об отчетах по коронавирусу: "Из-за большого количества тестов публикуется тогда, когда это возможно"

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Министерство здравоохранения Израиля утром в воскресенье, 23 января, вновь не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.


Редакция NEWSru.co.il снова обратилась в минздрав с просьбой о разъяснении происходящего с публикацией отчетов. На этот раз был получен такой ответ: "Из-за большого количества проводимых тестов обновление публикуется тогда, когда это возможно".

Как отмечалось ранее, в течение прошлой недели проблемы не были решены. 17-18 января отчет не был представлен. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок. Днем и вечером 19 января минздрав представил детальные отчеты, но 20 января снова публикация отчета была задержана до вечера. 21 января отчет опубликовали после 15:00.

Минздрав сообщал, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживалось получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживалась передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем, по версии минздрава, заключалась в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок.

Позже СМИ сообщили, что проблемы возникли на этапе обновления системы в период резкого роста числа зараженных, и что ответственность за это возложена на системного администратора.

Вечером 22 января минздрав сообщал, что сейчас заражены коронавирусом в Израиле более 442 тысяч человек, в больницах почти 2000, более 730 в тяжелом состоянии, состояние более 200 оценивается как критическое, около 150 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.


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