Израильтяне, правильно ли вы питаетесь? Опрос NEWSru.co.il
время публикации: | последнее обновление:
Темы здорового образа жизни и правильного питания заботят не только медиков, но и каждого из нас. Но все ли мы придерживаемся рекомендаций специалистов?
На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, насколько наша аудитория информирована о диетах (в частности, о средиземноморской диете), каковы ее привычки в потреблении пищи, следят ли наши читатели за своим весом.
adv_11 incontent_1
Результаты опроса мы попросим прокомментировать клинического диетолога. Надеемся, рекомендации по правильному питанию будут полезны многим.
adv_12 m_ar_1
Опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле
Правильно ли вы питаетесь? Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 23 вопроса)
adv_13 incontent_2
adv_14 article_fenix_desk
adv_15 article_fenix_mobile
adv_16 m_end_ar_wwh
adv_17 ar_middle_wwh
adv_18 ar_middle_yandex
adv_19 ar_middle_mobile_yandex