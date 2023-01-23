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    Здоровье

    Израильтяне, правильно ли вы питаетесь? Опрос NEWSru.co.il

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    Израильтяне, правильно ли вы питаетесь? Опрос NEWSru.co.il
    Nati Shohat/Flash90.

    Темы здорового образа жизни и правильного питания заботят не только медиков, но и каждого из нас. Но все ли мы придерживаемся рекомендаций специалистов?

    На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, насколько наша аудитория информирована о диетах (в частности, о средиземноморской диете), каковы ее привычки в потреблении пищи, следят ли наши читатели за своим весом.

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    Результаты опроса мы попросим прокомментировать клинического диетолога. Надеемся, рекомендации по правильному питанию будут полезны многим.

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    Опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле

    Правильно ли вы питаетесь? Принять участие в опросе
    (вам предстоит ответить на 23 вопроса)

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