Минздрав предупреждает: из-за загрязнения ручьев на севере купание опасно

Министерство здравоохранения и министерство экологии опубликовали совместное заявление о негативных результатах микробиологических проб воды, проведенных в некоторых реках и ручьях на севере Израиля.

Из-за высокой концентрации болезнетворных микроорганизмов туристам настоятельно рекомендуется не купаться в нижеперечисленных водоемах, не пить воду из них и воздержаться от вхождения в эти водоемы. После того, как ситуация исправится, и пробы воды покажут нормальные результаты, будет опубликовано новое оповещение.

В частности, в воде реки Иордан содержание кишечной палочки (фекальной колиформной бактерии) было существенно выше разрешенных министерством здравоохранения норм. Так, пробы воды в реке Иордан возле моста Лаавот Абашан показали 600 бактерий E. coli на 100 мл воды (максимально допустимая норма – 400 на 100 мл), в районе моста А-Хамиша – 800 на 100 мл воды, в районе моста Хури – 1100 на 100 мл, в районе Мецад Атерет – 1200, в районе моста А-Додот – 450, у моста Арик – 550.

В ручье Маджрасе в заповеднике Гамла уровень кишечной палочки достигает 2200 на 100 мл. В Брихат а-Мешушим – 1800, в Джелабуне у водопада Двора – 800, Целмон Таханат Кемах – 3000, Брихат Харув – 2800.

Из-за опасности для здоровья не стоит входить в воду Иордана на участке от моста Лаавот Абашан до Кинерета, в ручей Заки, Маджрасе, Брихат Мешушим, Джелабун – водопад Двора, Эль-Аль – водоем у водопада, Целмон.