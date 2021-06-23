Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 130 зараженных, в настоящий момент заражены более 550 человек

Утром в среду, 23 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840166 (+134 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 554 (+120) человек.

6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833184 (+14) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 49999 тестов. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 2,02.

Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "оранжевого". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "желтым".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 23 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5506696 человек, вторую дозу – 5152668 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 59% израильтян, около 81% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров, хотя темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились.

Новая справка

Министерство здравоохранения начало выдавать единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках - иврите и английском - и будет служить как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действовать будет новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

С 15 июня в Израиле отменено обязательное ношение масок

С 15 июня в Израиле ношение защитных масок стало необязательным в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях, офисных и других закрытых помещениях.

Остается в силе требование носить маску на протяжении всего авиаперелета на борту самолета.

Маску также должны носить те, кто направляются к месту, где они будут соблюдать режим самоизоляции.

Но глава правительства Нафтали Беннет призвал носить маски в любых закрытых помещениях и по возможности воздержаться от поездок за границу.

С 1 июня были отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

15 июня министерство здравоохранения опубликовало разъяснение относительно требований к пассажирам, прилетающим в Израиль и улетающим из него.

В частности, в разъяснении подчеркивается, что вступившее в силу с 15 июня решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях не распространяется на находящихся в самолетах.

Кроме того, пассажиры, прибывшие в Израиль, и обязанные находиться в изоляции, обязаны также носить маску в течение всего пути от самолета до места изоляции (а не только в терминале аэропорта).

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Граждане и жители Израиля (включая привитых и переболевших), прибывшие в Израиль из одной из стран с максимальным уровнем угрозы (на сегодняшний день это Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) также должны пройти период карантина в соответствии требованиями минздрава. Это положение действительно до 27 июня 2021 и будет продлеваться с учетом эпидемиологической обстановки в каждой из стран.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Подать запрос в комиссию по исключительным случаям можно здесь.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, вылетающих из Израиля, включая информацию о ПЦР-тестах для вылетающих, можно на сайте министерства здравоохранения.

С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма

Начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

Принято решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.

См. также: Открытие Израиля для индивидуального туризма. Уточнения МВД