Коронавирус в Израиле: растет индекс заболеваемости, Эфрат стал "желтым"
Утром в воскресенье, 23 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839316 заразившихся (+12 за сутки).
При этом в настоящий момент заражены 542 (-23 за выходные) человека.
6398 (+2 за выходные) заболевших COVID-19 умерли.
832376 человек выздоровели.
За последние сутки проведены 7492 тестов. Положительных результатов 0,2%.
104 (-8 за выходные) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 60 (-1 за выходные) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 43 (+1) из них в критическом состоянии, 42 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,91.
За выходные стал "желтым" один населенный пункт - поселок Эфрат. Все остальные населенные пункты имеют статус "зеленых".
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным минздрава Израиля на 21 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5439859 человек, вторую дозу – 5112798 человек.
Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.
Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили почти 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 81%/75%, 20-29 – 77%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 23%/20%.
С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.
Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.
Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.
Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.
Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Чили, Великобритания, США, Венгрия, Монголия, Германия, Италия.
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