Коронавирус в Израиле: растет индекс заболеваемости, Эфрат стал "желтым"

Утром в воскресенье, 23 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839316 заразившихся (+12 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 542 (-23 за выходные) человека.

6398 (+2 за выходные) заболевших COVID-19 умерли.

832376 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 7492 тестов. Положительных результатов 0,2%.

104 (-8 за выходные) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 60 (-1 за выходные) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 43 (+1) из них в критическом состоянии, 42 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,91.

За выходные стал "желтым" один населенный пункт - поселок Эфрат. Все остальные населенные пункты имеют статус "зеленых".

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 21 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5439859 человек, вторую дозу – 5112798 человек.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.