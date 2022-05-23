Отменена самоизоляция для лиц, проживающих с больными коронавирусом

Министерство здравоохранения сообщает, что с понедельника, 23 мая, отменяется самоизоляция для лиц, проживающих вместе с людьми, у которых выявлен коронавирус.

В том числе отменяется необходимость находиться в изоляции для тех, кто ухаживает за детьми до 12 лет или за беспомощными взрослыми коронавирусными пациентами.

Лица, у которых выявлен коронавирус, все еще должны соблюдать режим самоизоляции.