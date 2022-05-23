Отменена самоизоляция для лиц, проживающих с больными коронавирусом
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Министерство здравоохранения сообщает, что с понедельника, 23 мая, отменяется самоизоляция для лиц, проживающих вместе с людьми, у которых выявлен коронавирус.
В том числе отменяется необходимость находиться в изоляции для тех, кто ухаживает за детьми до 12 лет или за беспомощными взрослыми коронавирусными пациентами.
Лица, у которых выявлен коронавирус, все еще должны соблюдать режим самоизоляции.
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