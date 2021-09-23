Специалисты минздрава рекомендуют правительству изменить стратегию в борьбе с COVID-19

По информации новостных служб телеканала "Кан-11" и "Кешет-12", специалисты министерства здравоохранения рекомендовали правительству изменить подход к борьбе с коронавирусом.

Сайт N12 пишет, что во время заседания говорилось о том, что Израилю приходится расплачиваться жизнями людей за высокую заболеваемость, и крайне нелогично продолжать придерживаться существующей стратегии.

Специалисты также говорили, что необходимо изменить цели и добиваться не только увеличения числа вакцинированных граждан, но и снижения уровня заболеваемости за счет снижения заражаемости во всех группах населениях.

Специалисты предложили ввести ограничения на количество людей, присутствующих на массовых мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях, говорится на сайте новостной службы корпорации "Кан".

Также специалисты предупреждают, что возобновление занятий в школах приведет к дальнейшему росту заболеваемости, в то время как система здравоохранения уже сейчас не справляется с нагрузкой.

Сайт "Маарив" также пишет, что ведущие специалисты минздрава полагают, что стратегия, выработанная нынешним правительством в отношении эпидемии, "опасна". Они полагают, что возможности третьей дозы вакцины в борьбе с ростом заболеваемости исчерпаны.