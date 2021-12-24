Минздрав Израиля: в стране подтверждены 527 случаев заражения "омикроном"
Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 24 декабря, сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 527 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 351 человек.
Только за последние сутки штамм "омикрон" был выявлен у 183 человек. Кроме того, есть основания подозревать, что еще 1346 человек заражены "омикроном", но результаты тестов пока не получены.
В настоящее время в Израиле коронавирусом заражены более 10,5 тыс. человек. Таким образом, "омикроном" заражены от 5% до 18% из них.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения штамм "омикрон" был выявлен уже в 110 странах мира. Причем в ряде стран, в том числе в США, он стал превалирующим над другими штаммами нового коронавируса.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 24 декабря 2021
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены более 10,5 тыс. человек, менее 1% из них в тяжелом состоянии
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: заражены более 10,5 тыс. человек, менее 1% из них в тяжелом состоянии