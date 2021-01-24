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NEWSru.co.il :: Здоровье24 января 2021 г., 08:12

"Едиот Ахронот": переболевшие коронавирусом жильцы домов престарелых получили вакцину вопреки инструкциям минздрава

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"Едиот Ахронот": переболевшие коронавирусом жильцы домов престарелых получили вакцину вопреки инструкциям минздрава

Несмотря на распоряжение министерства здравоохранения пока не прививать от коронавируса людей, которые уже переболели, пожилые жильцы домов престарелых получали вакцину вне зависимости от того, были ли они ранее заражены коронавирусом, сообщает газета "Едиот Ахронот".

После обращений газеты и портала Ynet в минздраве заявили, что все, кто уже переболел коронавирусом и тем не менее получил первую дозу вакцины, вторую дозу не получат.

В домах престарелых объясняют, что трудно отделить переболевших жильцов от тех, кто не был заражен коронавирусом. Кроме того, ставится под сомнение надежность тестов на коронавирус, которые были сделаны в начале эпидемии.


По данным минздрава, на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 219 тысяч жильцов домов престарелых. Вторую дозу в домах престарелых получили 66 тысяч человек.

Напомним, ранее минздрав по ряду причин распорядился пока не прививать от коронавируса тех, кто уже перенес заражение. В частности, у переболевших коронавирусом появляются антитела, и считается, что на данном этапе нет вакцинировать их нет необходимости.

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