Коронавирус в Израиле: состояние 1181 больного оценивается как тяжелое или критическое

Вечером воскресенье, 24 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:54.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 596733 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 69973 человека, 4392 заболевших COVID-19 умерли.

1861 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1181 пациента оценивается врачами как тяжелое, 419 из них в критическом состоянии, 330 (+40) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 30888 тестов. В 8,0% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 67 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 98 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Рахат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 65% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 85% граждан, вакцинированы двумя дозами 47%, в категории 80-89 – 82%/46%, 70-79 – 89%/54%, 60-69% – 72%/39%, 50-59 – 57%/14%, 40-49 – 39%/8%, 30-39 – 20%/5%, 20-29 – 15%/3%, моложе 20 (но не младше 16) – 2%/0%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Испания, Словения, Германия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.