Эти страшные слова "Битуах Леуми": как подготовиться к проверке инспекторов

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Каждый из нас надеется, что доживёт до преклонных лет в здравом теле и светлой памяти, но не редко случается, будучи уже на пенсии, человек понимает, что не может обслужить себя сам полностью или частично. Тогда он обращается за помощью к государству и сразу сталкивается с организацией под названием "Битуах Леуми".

"Битуах Леуми" - это государственная страховая компания. Она страхует нас от разного вида непредвиденных случаев, а лучше сказать неприятных инцидентов, которые могут с нами произойти: увольнение с работы, пособие матерям одиночкам, пособие по инвалидности и другое. И вместе с тем делает всё, чтобы сэкономить деньги для государства. Это и причина того, что "Битуах Леуми" не верит никому на слово.

Один из видов страхования, за которое ответственно "Битуах Леуми" – выплаты страховки по старости людям, которые полностью или частично нуждаются в помощи другого человека (санитарки, нянечки или на иврите "метапелет") по уходу за собой. Получение такого пособия – это очень сложный и тернистый процесс, преуспеть в котором без профессионала очень сложно.

Какими критериям должен соответствовать человек, чтобы "Битуах Леуми" был "вынужден" оплатить ему услуги по уходу?

1. Быть пенсионером;

2. Нуждаться в помощи другого человека в следующих действиях:

- Поддержке при ходьбе

- Помощь одеться и раздеться

- Помощь во всём, что касается ванны и умывания

- Помощь в еде (не в готовке и покупке продуктов)

- Помощь, связанная с личной гигиеной в туалете

- Помощь людям, которые не могут себя обслуживать в связи с резким ухудшением мозговой деятельности (память, понимание происходящего с ними и т.д.)

Право на получение пособия нужно доказать "Битуах Леуми". Как?

- Медицинские документы, в которых ваш врач доходчивым языком объясняет, почему вам действительно нужна помощь в том или другом повседневном действии.

- Доказать инспектору "Битуах Леуми" (который позвонит или придёт к вам в дом с визитом), что вы нуждаетесь в помощи, о которой просите.

Последний пункт - самый важный. Правильное выполнение всех его подпунктов обяжет "Битуах Леуми" дать Вам помощь по уходу, даже если в медицинских документах плохо описано Ваше функциональное состояние.

Инспектора, получив заявку, связываются с вами по телефону или назначают дату домашнего визита к Вам. Тут надо заметить, что если медицинские документы очень хороши, т.е. в них очень хорошо описано в чём вы нуждаетесь, а самое главное почему, то проверка может быть проведена в форме телефонного опроса. В таком случае Вы можете получить помощь без прохождения унизительной домашней проверки, при которой вас убедительно попросят показать, как вы раздеваетесь, одеваетесь, как вы передвигаетесь, как берете еду и ещё много не совсем приятных и понятных Вам вопросов, которые обязан задать инспектор и на которые вы будете обязаны ответить.

Теперь давайте подробнее остановимся на случае, когда медицинские документы не убедили "Битуах Леуми", и Вам назначили дату домашней проверки.

Проверка состоит из трёх частей:

- Устный опрос – главная часть визита;

- Демонстрация ваших функциональных возможностей;

- Окончание визита.

Пункт 1:

Инспектор задаст вам много вопросов, касающихся вашей повседневной жизни: кто вам покупает медикаменты, с кем вы живёте, как вы встаёте, как вы ложитесь, как вы садитесь на унитаз, как с него встаёте… и ещё много вопросов, которые могут ввести в ступор. В процессе этого опроса инспектор может делать незаметные для вас провокации, которые даже без фактической демонстрации ваших возможностей, предоставят ему возможность определить, нуждаетесь вы в помощи или нет.

Пункт 2:

Инспектор попросит Вас показать, как вы передвигаетесь по квартире, как одеваетесь/раздеваетесь, как умываетесь и как подаете себе еду.

Были случаи, когда люди, нуждающиеся в помощи, не могли её получить, потому что не знали, как правильно вести себя на визите. Не знали, как и что говорить врачу, чтобы получить "хорошие" медицинские документы. Например, один из наших клиентов - Ирина, женщина 75 лет. Во время прогулки на неё упало дерево, и она получила перелом позвоночника. Ирина трижды подавала документы на помощь и все разы получала отказ. Помощь от "Битуах Леуми" женщина получила только с 4 попытки, после того как профессионал объяснил ей, как надо вести себя на визите.

Вся проверка (визуальная или телефонная) – это пазл, состоящий из мелких частиц. Если хотя бы одна частичка этого пазла не подходит другой: ваш ответ в "устном опросе" не соответствует тому, что видит инспектор во время демонстрации, то помощь вы не получите. Чтобы сложить такой пазл правильно, приходится прибегнуть к помощи профессионала.

Кто же такой этот профессионал, и помощь какого рода он должен вам оказать?

Адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" – это ассоциация людей, которые хорошо знают законы и отлично понимают все процессы, происходящие в "Битуах Леуми". Среди них есть и профессиональные адвокаты, и медработники, и профессионалы, которые работали в своё время теми самыми инспекторами, которые приходили с визитом от "Битуах Леуми". Они знают, что вы должны сказать врачу, и что, и где, и как должен написать врач с целью получить надежные медицинские документы для "Битуах Леуми". Они знают, как открыть дверь инспектору, и кто это должен делать. Они знают, с каких важных фраз нужно начинать устный опрос инспектора и как правильно отвечать на множество различных вопросов. Они умеют различать провокации инспекторов во время устного опроса и защитят вас от них.

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