Эти страшные слова "Битуах Леуми": как подготовиться к проверке инспекторов
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Каждый из нас надеется, что доживёт до преклонных лет в здравом теле и светлой памяти, но не редко случается, будучи уже на пенсии, человек понимает, что не может обслужить себя сам полностью или частично. Тогда он обращается за помощью к государству и сразу сталкивается с организацией под названием "Битуах Леуми".
"Битуах Леуми" - это государственная страховая компания. Она страхует нас от разного вида непредвиденных случаев, а лучше сказать неприятных инцидентов, которые могут с нами произойти: увольнение с работы, пособие матерям одиночкам, пособие по инвалидности и другое. И вместе с тем делает всё, чтобы сэкономить деньги для государства. Это и причина того, что "Битуах Леуми" не верит никому на слово.
Один из видов страхования, за которое ответственно "Битуах Леуми" – выплаты страховки по старости людям, которые полностью или частично нуждаются в помощи другого человека (санитарки, нянечки или на иврите "метапелет") по уходу за собой. Получение такого пособия – это очень сложный и тернистый процесс, преуспеть в котором без профессионала очень сложно.
Какими критериям должен соответствовать человек, чтобы "Битуах Леуми" был "вынужден" оплатить ему услуги по уходу?
1. Быть пенсионером;
2. Нуждаться в помощи другого человека в следующих действиях:
- Поддержке при ходьбе
- Помощь одеться и раздеться
- Помощь во всём, что касается ванны и умывания
- Помощь в еде (не в готовке и покупке продуктов)
- Помощь, связанная с личной гигиеной в туалете
- Помощь людям, которые не могут себя обслуживать в связи с резким ухудшением мозговой деятельности (память, понимание происходящего с ними и т.д.)
Право на получение пособия нужно доказать "Битуах Леуми". Как?
- Медицинские документы, в которых ваш врач доходчивым языком объясняет, почему вам действительно нужна помощь в том или другом повседневном действии.
- Доказать инспектору "Битуах Леуми" (который позвонит или придёт к вам в дом с визитом), что вы нуждаетесь в помощи, о которой просите.
Последний пункт - самый важный. Правильное выполнение всех его подпунктов обяжет "Битуах Леуми" дать Вам помощь по уходу, даже если в медицинских документах плохо описано Ваше функциональное состояние.
Когда "Битуах Леуми" получает Вашу просьбу на помощь по уходу, он передаёт её в отдел, который называется "Хок сиуд". В этом отделе работают соц. работники и медсёстры/медбратья, которые выполняют функцию инспекторов "Битуах Леуми".
Инспектора, получив заявку, связываются с вами по телефону или назначают дату домашнего визита к Вам. Тут надо заметить, что если медицинские документы очень хороши, т.е. в них очень хорошо описано в чём вы нуждаетесь, а самое главное почему, то проверка может быть проведена в форме телефонного опроса. В таком случае Вы можете получить помощь без прохождения унизительной домашней проверки, при которой вас убедительно попросят показать, как вы раздеваетесь, одеваетесь, как вы передвигаетесь, как берете еду и ещё много не совсем приятных и понятных Вам вопросов, которые обязан задать инспектор и на которые вы будете обязаны ответить.
Теперь давайте подробнее остановимся на случае, когда медицинские документы не убедили "Битуах Леуми", и Вам назначили дату домашней проверки.
Проверка состоит из трёх частей:
- Устный опрос – главная часть визита;
- Демонстрация ваших функциональных возможностей;
- Окончание визита.
Пункт 1:
Инспектор задаст вам много вопросов, касающихся вашей повседневной жизни: кто вам покупает медикаменты, с кем вы живёте, как вы встаёте, как вы ложитесь, как вы садитесь на унитаз, как с него встаёте… и ещё много вопросов, которые могут ввести в ступор. В процессе этого опроса инспектор может делать незаметные для вас провокации, которые даже без фактической демонстрации ваших возможностей, предоставят ему возможность определить, нуждаетесь вы в помощи или нет.
Пункт 2:
Инспектор попросит Вас показать, как вы передвигаетесь по квартире, как одеваетесь/раздеваетесь, как умываетесь и как подаете себе еду.
Пункт 3:
Инспектор обязан поделиться с вами его впечатлением. И сказать вам, в каких действиях вы нуждаетесь в помощи, а в каких нет.
Были случаи, когда люди, нуждающиеся в помощи, не могли её получить, потому что не знали, как правильно вести себя на визите. Не знали, как и что говорить врачу, чтобы получить "хорошие" медицинские документы. Например, один из наших клиентов - Ирина, женщина 75 лет. Во время прогулки на неё упало дерево, и она получила перелом позвоночника. Ирина трижды подавала документы на помощь и все разы получала отказ. Помощь от "Битуах Леуми" женщина получила только с 4 попытки, после того как профессионал объяснил ей, как надо вести себя на визите.
Вся проверка (визуальная или телефонная) – это пазл, состоящий из мелких частиц. Если хотя бы одна частичка этого пазла не подходит другой: ваш ответ в "устном опросе" не соответствует тому, что видит инспектор во время демонстрации, то помощь вы не получите. Чтобы сложить такой пазл правильно, приходится прибегнуть к помощи профессионала.
Кто же такой этот профессионал, и помощь какого рода он должен вам оказать?
Адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" – это ассоциация людей, которые хорошо знают законы и отлично понимают все процессы, происходящие в "Битуах Леуми". Среди них есть и профессиональные адвокаты, и медработники, и профессионалы, которые работали в своё время теми самыми инспекторами, которые приходили с визитом от "Битуах Леуми". Они знают, что вы должны сказать врачу, и что, и где, и как должен написать врач с целью получить надежные медицинские документы для "Битуах Леуми". Они знают, как открыть дверь инспектору, и кто это должен делать. Они знают, с каких важных фраз нужно начинать устный опрос инспектора и как правильно отвечать на множество различных вопросов. Они умеют различать провокации инспекторов во время устного опроса и защитят вас от них.
Даже в случае необоснованного отказа, адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" не оставит вас один на один с "Битуах Леуми". Мы будем с Вами на всех апелляционных комиссиях и даже если потребуется - в суде!
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