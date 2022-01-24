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NEWSru.co.il :: Здоровье24 января 2022 г., 18:52

Группа иностранных рабочих из Непала привезла с собой новую мутацию "омикрона"

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Группа иностранных рабочих из Непала привезла с собой новую мутацию "омикрона"

У 20 из 100 граждан Непала, прилетевших два дня назад для работы в Израиле, во время PCR-теста в аэропорту был выявлен коронавирус. Все зараженные были размещены в гостиницах для прохождения карантина. Радиостанция "Кан Бет", сообщив об этом утром 24 января, отмечала, что существуют опасения, что из Непала в Израиль была ввезена новая мутация "омикрона".

Позднее министр здравоохранения Ницан Горовиц в интервью "Кан Бет" подтвердил, у иностранных рабочих из Непала был выявлен новый подвид штамма "омикрон". При этом Ницан Горовиц подчеркнул, что в данный момент нет данных, свидетельствующих о том, что новая мутация опаснее оригинального вируса.

По данным новостной службы "Кан", это не первый случай, когда лаборатории в Израиле, выявляют носителей нового подвида "омикрона" BA.2: около десяти дней назад в Израиле уже было выявлено 20 случаев заражения этим подвидом.


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