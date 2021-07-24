Израильская компания Oramed Pharmaceuticals готовится к клиническим испытаниям "прививки в таблетках"

Израильская компания Oramed Pharmaceuticals заявила, что планирует начать испытания вакцины в таблетках, Оравакс, уже в следующем месяце, как только будет получено одобрение от министерства здравоохранения. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на слова главы Oramed Pharmaceuticals Надава Кидрона.

Кидрон также рассказал, что компания уже договорилась с тель-авивским медицинским центром Сураски (Ихилов) о проведении на его базе клинических испытаний Оравакса на 24 невакцинированных добровольцах. В ходе испытаний, которые рассчитаны на шесть недель, будет установлено, способствует ли "прививка в таблетке" выработке антител и насколько она эффективна.

Если препарат Оравакс оправдает ожидания его создателей, он будет способствовать решению проблем с вакцинацией в регионах, не способных обеспечить надлежащие условия хранения вакцин. Также Оравакс может быть использован для ревакцинации населения. Медики все чаще высказывают предположение, что для вакцинации и ревакцинации целесообразнее использовать разные вакцины, комбинируя их.

Оравакс является "пероральной" версией вакцины, разработанной индийской компанией Premas Biotech. В марте успешно прошли доклинические испытания препарата Оравакс на животных. По словам Кидрона, Оравакс нацелен сразу на три белка в структуре коронавируса, что делает новую вакцину для перорального применения более эффективной по сравнению с уже существующими.