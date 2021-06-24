Координатор по борьбе с коронавирусом: срок годности имеющихся вакцин истекает в конце июля

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш ("Маген Исраэль") провел в четверг, 24 июня, пресс-конференцию, на которой заявил, что вновь рекомендует носить маски в закрытых помещениях (включая магазины и общественный транспорт), причем советует вернуться к этой практике уже сейчас. Он сообщил, что со следующей недели масочный режим в закрытых помещениях будет введен в обязательном порядке.

Профессор Аш сообщил, что новая волна эпидемии распространилась на Кфар-Сабу, Рамлу, Герцлию и другие города страны. Сейчас, по его словам, заражены уже более 700 человек, хотя еще неделю назад зараженных было меньше 250.

Он отметил, что "ахиллесовой пятой" борьбы с эпидемией является контроль над соблюдением режима самоизоляции теми, кто прибывает из-за границы. Нахман Аш призвал избегать поездок за границу, если в этом нет крайней необходимости. Он подчеркнул, что категорически не рекомендует летать за границу с детьми, не прошедшими вакцинацию.

Аш заявил, что на фоне появления в стране индийского штамма "Дельта" для достижения коллективного иммунитета придется вакцинировать не менее 80% населения (на сегодняшний день полностью привиты вакциной Pfizer немногим более 55% населения, и темпы вакцинации заметно снизились в последние месяцы, хотя дано разрешение на вакцинацию подростков 12-15 лет и на этом фоне темпы вакцинации в последнюю неделю возросли).

В своем выступлении Нахман Аш признал, что имеющиеся в Израиля вакцины Pfizer имеют срок годности до конца июля. "В настоящее время у нас нет дополнительных доз на август или позже. Мы прилагаем усилия для продвижения заказов на вакцины. Но, если мы не получим дополнительных доз, запасы скоро закончатся".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 24 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5517209 человек, вторую дозу – 5153966 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 59% израильтян, около 81% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/96%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/81%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 80%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 25%/21%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров, хотя темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились.

23 июня в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il в министерстве здравоохранения сообщили, что за последний месяц коронавирусом в Израиле были заражен 981 человек. 55% зараженных - люди старше 16 лет. Из них половина были привиты двумя дозами вакцины Pfizer.

В министерстве подчеркивают, что, судя по исследованиям в Великобритании, где индийский штамм "Дельта" начал распространяться раньше, чем в Израиле, вакцина Pfizer против коронавируса защищает от тяжелого заболевания COVID-19 на 88%. Напомним, что в отношении первого штамма коронавируса эта защита составляет 96%.

Согласно недавнему отчету Национального центра информации по коронавирусу, индийский штамм коронавируса распространяется на 60% стремительнее британского варианта и в 2,5 раза чаще приводит к заболеванию тяжелой формой COVID-19 и к госпитализации. Согласно этому отчету, вакцина Pfizer против коронавируса остается эффективной против тяжелого заболевания при заражении индийским штаммом коронавируса, однако действенность вакцины сильно падает в случае получения одной дозы (напомним, переболевшие коронавирусом в Израиле в настоящий момент получают одну дозу вакцины).

Новая справка

Министерство здравоохранения начало выдавать единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках - иврите и английском - и будет служить как внутри Израиля, так и за рубежом.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Новые распоряжения минздрава: где требуются маски, когда необходим карантин

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал указ, вносящий ряд изменений в методы борьбы с распространением коронавируса в Израиле.

1. Если несовершеннолетний ребенок младше 12 лет нарушил карантин, его опекуну можно выписать штраф в размере 5 тысяч шекелей.

2. На территории международного аэропорта имени Бен-Гуриона и на территории других пограничных пунктов надлежит носить защитные маски. Маски также обязательны в пунктах оказания медицинской помощи.

3. Главный врач округа, гендиректор минздрава или начальник отдела общественного здравоохранения имеют право отправить на карантин привитого или переболевшего коронавирусом:

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с человеком, зараженным опасным штаммом коронавируса, или существует подозрение о таком контакте в связи с локальной вспышкой заболеваемости;

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным, и при этом на постоянной основе находится в среде людей в группах риска или непривитого населения;

Напомним, до подписания данного указа привитые и переболевшие коронавирусом должны были находиться на карантине только в том случае, если вернулись из одной из стран максимального риска.

4. Гендиректор минздрава имеет право распорядиться об обязательном ношении масок в течение двух недель на территории любого учреждения с целью предотвратить вспышку коронавируса.

Вновь создан "коронавирусный кабинет"

23 июня правительство утвердило телефонным голосованием состав кабинета министров по коронавирусу.

Помимо премьер-министра Нафтали Беннета и сменного премьер-министра Яира Лапида, в состав кабинета вошли министр обороны Бени Ганц, министр финансов Авигдор Либерман, министр юстиции Гидеон Саар, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, министр здравоохранения Ницан Горовиц, министр экономики Орна Барбивай, министр просвещения Ифат Шаша Битон, министр внутренних дел Айелет Шакед, министр строительства Зеэв Элькин, министр по делам религий Матан Каана.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

15 июня министерство здравоохранения опубликовало разъяснение относительно требований к пассажирам, прилетающим в Израиль и улетающим из него.

В частности, в разъяснении подчеркивается, что вступившее в силу с 15 июня решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях не распространяется на находящихся в самолетах.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны заполнить декларацию въезжающего в Израиль пассажира не позднее, чем за 24 часа до вылета в Израиль, и представить авиакомпании соответствующую справку.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Граждане и жители Израиля (включая привитых и переболевших), прибывшие в Израиль из одной из стран с максимальным уровнем угрозы (на сегодняшний день это Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) также должны пройти период карантина в соответствии требованиями минздрава. Это положение действительно до 27 июня 2021 и будет продлеваться с учетом эпидемиологической обстановки в каждой из стран.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, прибывающих в Израиль, можно на сайте министерства здравоохранения.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Подать запрос в комиссию по исключительным случаям можно здесь.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, вылетающих из Израиля, включая информацию о ПЦР-тестах для вылетающих, можно на сайте министерства здравоохранения.

Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц

Открытие страны для привитых иностранных туристов, ранее запланированное на 1 июля, будет отложено как минимум на месяц.

Это решение было принято 23 июня министром здравоохранения Ницаном Горовицем и главой правительства Нафтали Беннетом в связи с ростом заболеваемости и распространением в мире индийского штамма коронавируса.

Ранее планировалось, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в Израиль. Таким образом, страна должна была открыться для индивидуального туризма.

Правительство также приняло решение о том, что если в течение недели в среднем в день будет не менее 100 новых зараженных коронавирусом, в Израиле вновь станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Кроме того, в контроле над соблюдением домашнего карантина теперь будут принимать участие городские инспекторы, а не только полиция.