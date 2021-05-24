Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено 20 новых зараженных, шесть больных COVID-19 умерли

Утром в понедельник, 24 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839336 заразившихся (+20 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 500 (-42) человека.

6404 (+6) заболевших COVID-19 умерли.

832432 (+56) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 19530 тестов. Положительных результатов 0,1%.

103 (-1 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 59 (-1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 42 (-1) из них в критическом состоянии, 41 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,93.

За выходные стал "желтым" один населенный пункт – деревня Масаудин аль-Азазма. Все остальные населенные пункты имеют статус "зеленых".

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 24 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5442089 человек, вторую дозу – 5115986 человек.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили почти 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 81%/75%, 20-29 – 77%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 23%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Чили, Великобритания, США, Венгрия, Монголия, Германия, Италия.

С 1 июня в Израиле будут отменены все карантинные ограничения

В министерстве отмечают, что причиной этого решения стал низкий уровень заболеваемости, который сохраняется длительное время, несмотря на послабления в режиме карантина и работу образовательных учреждений.

Пресс-служба министерства здравоохранения отмечает, что после отмены ограничений исчезает необходимость в "зеленых паспортах", будут отменены ограничения "фиолетового стандарта".

Вместе с тем, в сообщении минздрава подчеркивается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Кроме того, продолжат действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Специалисты минздрава не исключают, что этот вид ограничений может быть даже ужесточен.

После того, как пресс-служба минздрава опубликовала эту информацию, телеканал "Решет-13" сообщил, что известие об отмене карантинных ограничений с 1 июня застало врасплох специалистов министерства здравоохранения. Источники в минздраве сообщили телеканалу, что это решение было принято без консультации с командой специалистов. Собеседник телеканала также полагает, что решение об отмене ограничений было принято, исходя из политических, а не профессиональных соображений.