Исследование "Леумит": уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Израиле выше, чем считалось

Больничная касса "Леумит" провела серологическое исследование среди своих членов для того, чтобы оценить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Израиле.

Телеканал "Кан-11", опубликовавший предварительные выводы исследователей, сообщил, что у 96% его участников были обнаружены антитела к коронавирусу.

По данным больничной кассы, у половины участников исследования, антитела появились в результате вакцинации, у другой половины - после перенесенной болезни.

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Из полученных результатов следует, что коронавирусной инфекцией переболели 4-5 миллионов израильтян, а не 3 миллиона, как считалось до настоящего момента.

При этом в сообщении телеканала отмечалось, что в исследовании приняли участие только 100 членов больничной кассы, однако полученные показатели совпадают с результатами исследований в других странах.