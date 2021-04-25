Коронавирус в Израиле: около 1800 зараженных, за неделю умерли 16 больных COVID-19

Утром в воскресенье, 25 апреля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за субботу невозможно, так как в утром 24 апреля они не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 837974 заразившихся (+1048 за неделю, примерно столько же было выявлено в течение позапрошлой недели).

При этом в настоящий момент заражены 1805 человек (-735 за неделю).

829819 (+1767) выздоровели после коронавируса.

6350 (+16 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 8752 тестов. В 0,5% случаев выявлялся коронавирус.

231 (-106 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 152 (-54) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 97 (-29) из них в критическом состоянии, 93 (-29) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,83.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 25 апреля, в Израиле нет ни одного "красного" или "оранжевого" населенного пункта, все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые".

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на 25 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5376918 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу – 5008438 человек (около 3 тыс. за последние двое суток).

Полностью вакцинированы около 54% населения страны и около 74% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/83%, 40-49 – 84%/79%, 30-39 – 80%/74%, 20-29 – 76%/69%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Великобритания, США, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.