На шоколадной фабрике "Илит" обнаружена сальмонелла

В ходе рутинной проверки на шоколадной фабрике "Илит" была обнаружена бактерия сальмонелла - в шоколаде, из которого изготавливают различные шоколадные изделия, и на конвеере.

Концерн "Штраус", которому принадлежит фабрика, объявил о кампании по отзыву большого списка товаров, в числе которых шоколадные плитки "Пара", шоколадки "Песек зман", "Таами", Киф-каф" и другие изделия фабрики "Илит".

Полный список товаров, которые подлежат возвращению, публикует Mako.