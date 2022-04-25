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NEWSru.co.il :: Здоровье25 апреля 2022 г., 13:26

На шоколадной фабрике "Илит" обнаружена сальмонелла

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На шоколадной фабрике "Илит" обнаружена сальмонелла

В ходе рутинной проверки на шоколадной фабрике "Илит" была обнаружена бактерия сальмонелла - в шоколаде, из которого изготавливают различные шоколадные изделия, и на конвеере.

Концерн "Штраус", которому принадлежит фабрика, объявил о кампании по отзыву большого списка товаров, в числе которых шоколадные плитки "Пара", шоколадки "Песек зман", "Таами", Киф-каф" и другие изделия фабрики "Илит".

Полный список товаров, которые подлежат возвращению, публикует Mako.


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