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NEWSru.co.il :: Здоровье25 декабря 2021 г., 19:20

У 20 жильцов и пяти сотрудников дома престарелых в Савьоне выявлен штамм "омикрон"

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В доме престарелых в Савьоне у 20 жильцов и пяти сотрудников выявлен штамм "омикрон"

В ходе проверки на коронавирус, проведенной в одном из домов престарелых в Савьоне, у 20 жильцов и пяти сотрудников был выявлен штамм "омикрон".

В воскресенье, 26 декабря, тест на коронавирус будет сделан всем 400 жильцам дома престарелых. Накануне министерство здравоохранения сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 527 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 351 человек.

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