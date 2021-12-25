У 20 жильцов и пяти сотрудников дома престарелых в Савьоне выявлен штамм "омикрон"

В ходе проверки на коронавирус, проведенной в одном из домов престарелых в Савьоне, у 20 жильцов и пяти сотрудников был выявлен штамм "омикрон".

В воскресенье, 26 декабря, тест на коронавирус будет сделан всем 400 жильцам дома престарелых. Накануне министерство здравоохранения сообщило, что в настоящее время в Израиле штамм "омикрон" выявлен у 527 заразившихся коронавирусом, из них недавно вернувшихся из-за границы – 351 человек.