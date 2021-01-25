Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
9 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье25 января 2021 г., 14:35

35% зараженных коронавирусом – дети; в ультраортодоксальном секторе – 50%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
35% зараженных коронавирусом - дети; в ультраортодоксальном секторе - 50%

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш представил новые данные по детской заболеваемости коронавирусом в Израиле.

Если в декабре дети до 18 лет составляли 23% от зараженных, то в январе процент инфицированных детей и подростков составил 35%. При этом в ультраортодоксальном секторе число детей, заразившихся коронавирусом, доходит до 50%.

Профессор Аш объясняет это прежде всего сильным распространением в стране "британской мутации", а также тем, что, в связи с вакцинацией населения, в Израиле стали меньше соблюдать меры предосторожности.


Аш также подчеркнул, что по поводу роста заболеваемости среди беременных женщин пока нет никаких точных данных. Действительно в последнее время у беременных, как и у общего населения, все чаще выявляется "британский" штамм, однако нет никаких данных о том, что именно заражение этой мутацией особенно опасно для беременных и рожениц. По словам Аша, этот вопрос все еще проверяется.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 января 2021
Минздрав Израиля: не менее половины инфицированных заражены "британской" мутацией
// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 января 2021
Коронавирус в Израиле: на данный момент около 71 тысячи зараженных, за сутки умерли 58 больных

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:17 Коронавирус в Израиле: 1799 человек в больницах, состояние 1173 тяжелое и критическое
14:02 ВОЗ рекомендует беременным прививаться вакциной Moderna только при высоком риске заражения
13:57 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены 660 заразившихся, 10 больных умерли
12:48 Коронавирус в Израиле: 61 "красный" населенный пункт, в том числе 15 городов
12:33 Вакцинация против коронавируса: более 1,2 млн израильтян получили обе дозы Pfizer. Израиль – мировой лидер
12:29 Коронавирус в Израиле: на данный момент более 74 тысяч зараженных, свыше 400 в критическом состоянии
10:36 Коронавирусный штаб в России: за сутки выявлены около 18 тысяч заразившихся, 564 больных умерли
08:40 Украина: за сутки выявлены менее 3000 зараженных коронавирусом, 133 больных умерли
06:50 Коронавирус в мире: около 99,9 млн заразились, более 2,1 млн умерли. Статистика по странам
22:02 20-й телеканал: в статистике минздрава не учитываются десятки больных, умерших от коронавируса
...