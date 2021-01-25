35% зараженных коронавирусом – дети; в ультраортодоксальном секторе – 50%

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш представил новые данные по детской заболеваемости коронавирусом в Израиле.

Если в декабре дети до 18 лет составляли 23% от зараженных, то в январе процент инфицированных детей и подростков составил 35%. При этом в ультраортодоксальном секторе число детей, заразившихся коронавирусом, доходит до 50%.

Профессор Аш объясняет это прежде всего сильным распространением в стране "британской мутации", а также тем, что, в связи с вакцинацией населения, в Израиле стали меньше соблюдать меры предосторожности.

Аш также подчеркнул, что по поводу роста заболеваемости среди беременных женщин пока нет никаких точных данных. Действительно в последнее время у беременных, как и у общего населения, все чаще выявляется "британский" штамм, однако нет никаких данных о том, что именно заражение этой мутацией особенно опасно для беременных и рожениц. По словам Аша, этот вопрос все еще проверяется.