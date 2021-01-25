Коронавирус в Израиле: 1845 человек в больницах, состояние 1174 тяжелое или критическое

Вечером в понедельник, 25 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 605397 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 71333 человек. 4478 заболевших COVID-19 умерли.

25 января с полуночи и 17:19 было выявлено 6015 новых случаев заражения.

1845 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1174 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 420 из них в критическом состоянии, 325 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 54408 тестов. В 9,3% случаев выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,9.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 63 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 93 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Рахат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 60% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 25 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2637279 человек (около 62 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 1189813 человек (около 124 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет и старшеклассников 16-18 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 85% граждан, вакцинированы двумя дозами 53%, в категории 80-89 – 83%/52%, 70-79 – 90%/59%, 60-69% – 72%/43%, 50-59 – 58%/17%, 40-49 – 41%/10%, 30-39 – 21%/6%, 20-29 – 16%/4%, моложе 20 (но не младше 16) – 3%/0%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Испания, Словения, Германия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.

В соответствии с решением правительства, до конца января в стране действует режим жесткого карантина.

Образование

На период локдауна закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно. По просьбе министра просвещения Йоава Галанта сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Выход из дома

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Полеты за границу

Последний день международный аэропорт продолжает работать. Все въезжающие в Израиль перед посадкой на самолет должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета. Все прилетающие из Великобритании, ЮАР, Дубая, Бразилии, Замбии принудительно отправляются на прохождение карантина в гостиницах. Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны делать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

В ночь на 26 января аэропорт имени Бен-Гуриона будет "герметично" закрыт, как минимум, до 31 января. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса. До 31 января будут отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых будет заниматься комиссия по исключениям. Гражданам Израиля, которые в данный момент находятся за границей, по словам министра транспорта Мири Регев, только в исключительных случаях будет даваться разрешение на въезд в Израиль, при этом рейсы будут совершаться частными авиакомпаниями. Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министерству финансов компенсировать разницу между стоимостью билета на коммерческий рейс и рейс, осуществляемый частной компанией, в случаях, когда речь идет о спасении жизни гражданина Израиля.

Исключения на время карантина составят грузовые рейсы из-за рубежа, самолеты пожарной службы, и самолеты, эвакуирующие израильтян в случаях, когда необходима срочная медицинская помощь.

Израильские авиакомпании, в первую очередь частные, смогут получить разрешение на вылет и посадку в Израиле в случае, если их пассажир должен предстать перед судом в качестве свидетеля или подсудимого.