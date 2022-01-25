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NEWSru.co.il :: Здоровье25 января 2022 г., 14:07

Отчет: после "омикрона" у детей чаще наблюдается PIMS

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Отчет: после "омикрона" у детей чаще наблюдается PIMS

Согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.

Речь идет о данных, публикуемых американскими специалистами и министерством здравоохранения Индии.

Недавнее исследование американского Центра по контролю над заболеваниями (CDC) показало, что вакцинация защищает от появления PIMS с эффективностью в 91%.


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