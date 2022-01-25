Отчет: после "омикрона" у детей чаще наблюдается PIMS

Согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.

Речь идет о данных, публикуемых американскими специалистами и министерством здравоохранения Индии.

Недавнее исследование американского Центра по контролю над заболеваниями (CDC) показало, что вакцинация защищает от появления PIMS с эффективностью в 91%.