Отчет: после "омикрона" у детей чаще наблюдается PIMS
Согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.
Речь идет о данных, публикуемых американскими специалистами и министерством здравоохранения Индии.
Недавнее исследование американского Центра по контролю над заболеваниями (CDC) показало, что вакцинация защищает от появления PIMS с эффективностью в 91%.
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