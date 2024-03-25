"Бейлинсон": болезнь Альцгеймера в раннем возрасте чаще поражает восточных евреев, чем ашкеназов

В клинике когнитивной неврологии при больнице "Бейлинсон" обратили внимание, что среди пациентов, у которых болезнь Альцгеймера начала развиваться до 65 лет, большинство составляют восточные евреи ("мизрахим").

Экспоненциальный рост пациентов из восточных общин подтолкнул исследователей "Бейлинсона" к более серьезному изучению проблемы. Они проверили сотни историй болезни пациентов и убедились в том, что их предположение было верным, пишет сайт "Мако".

Доктор Амир Глик, директор клиники когнитивной неврологии, надеется, что в ходе дальнейшего исследования удастся выделить ген, отвечающий за развитие деменции.

Поскольку болезнь Альцгеймера одно из самых распространенных заболеваний у пожилых людей и от нее не существует лечения, израильским исследованием заинтересовалась американская служба NIH (Национальные институты здравоохранения США), которая выделила больнице "Бейлинсон" грант в 53 миллиона шекелей.

Следующий этап исследования будет проводиться совместно с Университетом Бостона, а также двумя израильскими клиниками – больницами "Барзилай" в Ашкелоне и "Ланиадо" в Нетании.

В центре исследования окажутся 4000 израильтян в возрасте до 65 лет, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, эта группа составляет менее 2,6% от всех больных этой болезнью в Израиле. Исследователи отмечают: хотя речь идет о небольшой группе, она может помочь существенно продвинуться в поиске лекарств для всех возрастов.