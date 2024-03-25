x
25 марта 2024
|
последняя новость: 01:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
25 марта 2024
|
25 марта 2024
|
последняя новость: 01:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Здоровье

"Бейлинсон": болезнь Альцгеймера в раннем возрасте чаще поражает восточных евреев, чем ашкеназов

время публикации: 25 марта 2024 г., 01:34 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 01:42
"Бейлинсон": болезнь Альцгеймера в раннем возрасте чаще поражает восточных евреев, чем ашкеназов
AP Photo/Matt York, File

В клинике когнитивной неврологии при больнице "Бейлинсон" обратили внимание, что среди пациентов, у которых болезнь Альцгеймера начала развиваться до 65 лет, большинство составляют восточные евреи ("мизрахим").

Экспоненциальный рост пациентов из восточных общин подтолкнул исследователей "Бейлинсона" к более серьезному изучению проблемы. Они проверили сотни историй болезни пациентов и убедились в том, что их предположение было верным, пишет сайт "Мако".

Доктор Амир Глик, директор клиники когнитивной неврологии, надеется, что в ходе дальнейшего исследования удастся выделить ген, отвечающий за развитие деменции.

Поскольку болезнь Альцгеймера одно из самых распространенных заболеваний у пожилых людей и от нее не существует лечения, израильским исследованием заинтересовалась американская служба NIH (Национальные институты здравоохранения США), которая выделила больнице "Бейлинсон" грант в 53 миллиона шекелей.

Следующий этап исследования будет проводиться совместно с Университетом Бостона, а также двумя израильскими клиниками – больницами "Барзилай" в Ашкелоне и "Ланиадо" в Нетании.

В центре исследования окажутся 4000 израильтян в возрасте до 65 лет, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера, эта группа составляет менее 2,6% от всех больных этой болезнью в Израиле. Исследователи отмечают: хотя речь идет о небольшой группе, она может помочь существенно продвинуться в поиске лекарств для всех возрастов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 января 2024

Впервые нейрочип, позволяющий силой мысли управлять компьютером, вживлен человеку
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 18 сентября 2022

Так вы сможете идентифицировать предупреждающие признаки Альцгеймера
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 августа 2021

Кето-диета – это катастрофа, способствующая развитию болезней, предупреждают ученые
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 июня 2021

Впервые FDA одобрило к применению препарат для лечения Альцгеймера