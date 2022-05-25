В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере "заплатку" для черепа мужчины, пострадавшего в теракте
В больнице "Бейлинсон" впервые использовали технологию 3D печати для создания специального шлема, закрывающего "дыру" в черепе мужчины, пострадавшего в результате теракта в Эльдаде.
В Facebook клиники говорится, что 30-летний мужчина поступил в больницу 5 мая в тяжелом состоянии. Террорист ударил его топором по затылку, проломив кости черепа. Пациент был прооперирован, осколки костей были удалены, но значительный участок костей черепа отсутствовал, что было причиной сильных болей.
Чтобы облегчить состояние пациента врачи "Бейлинсон" впервые в Израиле использовали 3D печать для создания "заплатки", защищающей мозг от прямого давления. Этот футуристический шлем пациент будет носить до тех пор, пока ему не будут пересажены кости черепа.
По словам больного, "заплатка" значительно облегчило боль, которую он испытывал, когда голова касалась подушки.
Шлем был разработан и создан бригадой нейрохирургов больницы "Бейлинсон" во главе с профессором Саги Ар-Ноф в сотрудничестве с компанией Synergy3DMed.