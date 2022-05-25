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Здоровье

В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере "заплатку" для черепа мужчины, пострадавшего в теракте

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В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере
AP Photo/Ron Harris

В больнице "Бейлинсон" впервые использовали технологию 3D печати для создания специального шлема, закрывающего "дыру" в черепе мужчины, пострадавшего в результате теракта в Эльдаде.

В Facebook клиники говорится, что 30-летний мужчина поступил в больницу 5 мая в тяжелом состоянии. Террорист ударил его топором по затылку, проломив кости черепа. Пациент был прооперирован, осколки костей были удалены, но значительный участок костей черепа отсутствовал, что было причиной сильных болей.

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Чтобы облегчить состояние пациента врачи "Бейлинсон" впервые в Израиле использовали 3D печать для создания "заплатки", защищающей мозг от прямого давления. Этот футуристический шлем пациент будет носить до тех пор, пока ему не будут пересажены кости черепа.

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По словам больного, "заплатка" значительно облегчило боль, которую он испытывал, когда голова касалась подушки.

Шлем был разработан и создан бригадой нейрохирургов больницы "Бейлинсон" во главе с профессором Саги Ар-Ноф в сотрудничестве с компанией Synergy3DMed.

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