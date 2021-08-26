Коронавирус в Израиле: более 79 тысяч зараженных, за сутки умерли 29 больных COVID-19

Утром в четверг, 26 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Приостановлены серологические проверки для детей 3-12 лет

- Вакцинация: третий этап

- Влияние вакцинации на тяжелое течение болезни

- Коронавирус в Израиле: все крупные города "красные" или "оранжевые"

- Решено начать учебный год 1 сентября

- Карантинные ограничения в Израиле

- Международный "светофор"



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1024100 зараженных (+9057 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 26 и 25 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 8800 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 79249 человек (+1293 за сутки).

6909 заболевших COVID-19 умерли (+29 за сутки).

937942 человек выздоровели (+7735 за сутки).

За последние сутки проведены 146849 тестов. В 6,57% случаев выявлялся коронавирус.

1120 (+2) заболевших в больницах, 178 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 680 (-12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 186 из них в критическом состоянии, 135 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,13.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 12% – старше 60 лет. При этом 77% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 26 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5933086 человек (63% населения страны, 87% взрослого населения), вторую дозу – 5459308 человек (58% населения страны, 80% взрослого населения). 1772367 человек привиты третьей дозой (19% населения страны, 26% взрослого населения).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 24 августа решено ревакцинировать граждан старше 30 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад. Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, все работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

В течение последнего месяца последовательно растет разрыв между относительным числом тяжелобольных COVID-19 среди непривитых и привитых пожилых граждан.

По данным минздрава, по состоянию на 24 августа, среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых 237/100 тысяч. При этом в той же возрастной категории 64/100 тысяч получили одну прививку, 21/100 тысяч привиты полностью.

Для категории младше 60 лет непривитые тяжело переносят COVID-19 примерно в 4 раза чаще, чем привитые полностью или частично.

При этом следует отметить, что процесс вакцинации пока не влияет заметным образом на отношение числа тяжелобольных и/или подключенных к аппаратам ИВЛ/ЭКМО к текущему числу зараженных. В июле-августе 2021 года около 1% зараженных переносили COVID-19 тяжело, примерно 0,2% были подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Похожие показатели были и год назад, когда вакцинация еще не проводилась.

Коронавирус в Израиле: все крупные города – "красные" или "оранжевые"

В отчетах минздрава снова введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер. Список "красных" населенных пунктов по версии минздрава заметно шире.

По состоянию на 26 августа, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, статус "красных" присвоен городам (с населением более 20 тысяч человек) Арад, Эльад, Модиин-Илит, Офаким, Бней-Брак, Кирьят-Гат, Ашдод, Ор Йегуда, Тверия, Эйлат, Нетивот, Кирьят-Ата, Ашкелон, Лод, Рамле, Сдерот, Бейт-Шемеш, Хадера, Маале-Адумим, Реховот, Беэр-Яаков, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Малахи, Явне, Нетания, Кирьят-Ям, Рош а-Айн, Кирьят-Шмона, Рахат.

Прочие города пока считаются "желтыми" или "зелеными". Крупных среди них нет.

С началом учебного года (с 1 сентября) ожидается введение дифференциации. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах будут проводиться удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.

Карантинные ограничения в Израиле

18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы в последние дни летних каникул посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус.

"Фиолетовый стандарт" будет действовать в торговых центрах и магазинах площадью более 100 метров. Заполняемость этих мест будет вычисляться по формуле: один человек – на 7 квадратных метров.

"Фиолетовый стандарт" также будет действовать в местах, где ведется фронтальный прием посетителей.

Во всех учреждениях, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", должны на видном месте висеть плакаты, разъясняющие правила. В каждом учреждении как минимум один человек должен отвечать за соблюдение правил.

Ограничения "зеленого сертификата" будут действовать:

– на спортивных и культурных мероприятиях;

– на конференциях и выставках;

– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;

– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;

– залах торжеств;

– на фестивалях;

– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;

– в музеях и библиотеках;

– парках развлечениях;

– в университетах и высших учебных заведениях.

На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.

Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".

Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно будет сделать бесплатно.

Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.

Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.

При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны будут предъявить тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.

Впервые правительство Нафтали Беннета вводит ограничения на количество гостей в залах торжеств: в помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест). Позднее минздрав сообщил, что это требование вступит в силу через неделю, в воскресенье, 22 августа.

В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.

Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий:

В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.

В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".

Маска становится обязательной, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более ста человек.

Международный "светофор"

До 31 августа действительны следующие списки "желтых", "оранжевых" и "красных" стран.

В "желтом" списке стран, по возвращении из которых привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион, всего десять государств: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

Все остальные страны объявлены "оранжевыми" – по возвращении из них на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим.

Напомним, что период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день). Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

С 16 августа израильтяне вновь могут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, ранее входившие в "красный" список.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

23 августа министерство здравоохранения опубликовало уточнения к правилам въезда и выезда из Израиля. Произошли изменения в списках "красных", "оранжевых" и "желтых" стран, которые вступят в силу 31 августа. С 31 августа в списке "красных" стран будут находиться Болгария, Бразилия, Мексика, Турция. В "желтом" списке будут Бахрейн, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Словакия, Польша, Чехия. "Оранжевыми" считаются все страны, которых нет ни в "желтом", ни в "красном" списках.

Решено начать учебный год 1 сентября

В ночь на понедельник, 23 августа, завершилось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, посвященное началу нового учебного года.

По итогам обсуждения было принято решение о начале учебного года 1 сентября, несмотря на большое число зараженных коронавирусом. Это решение касается не только средней и старшей школы, но и начальных классов.

Школам будет разрешено проводить вакцинацию в учебные часы с согласия родителей, несмотря на возражения министра просвещения Ифат Шаша-Битон.

Кабинет министров постановил, что в "красных" населенных пунктах 8-12 классы, в которых вакцинированы менее 70% учеников, должны будут перейти на дистанционное обучение.

В школьных помещениях должны будут соблюдаться стандартные меры предосторожности: обязательная защитная маска у каждого и "социальная дистанция".

Правительство рассчитывает на то, что проведение ревакцинации среди взрослых позволит снизить заболеваемость среди детей. Ставка также делается на экспресс-тесты и ответственность граждан.

В ходе обсуждения Шаша-Битон вступила в дискуссию с премьер-министром Нафтали Беннетом, заявив, что невозможно добиться соответствия образовательных учреждений "зеленому стандарту" к 1 сентября, так как многие учителя заражены или находятся в карантине, и их некем заменить. Беннет попросил избегать слова "невозможно".

Отметим также, что министр внутренних дел Айелет Шакед и министр внутренней безопасности Амар Бар-Лев отказались голосовать по вопросу о начале учебного года с 1 сентября. Шакед высказала мнение, что требуется больше времени для завершения ревакцинации.

Накануне заседания "коронавирусного кабинета" премьер-министр Нафтали Беннет рассказал членам правительства о новом плане открытия учебного года следующее: "Министр образования с министром здравоохранения и другими министрами разработали подробный, хороший план открытия системы образования. Сегодня мы утвердим этот план, чтобы родители смогли подготовиться. Главное в нем – высокая гражданская ответственность, меньше времени перед экранами компьютеров в Zoom, массовая вакцинация, масштабное тестирование и впервые проведение тестов самими родителями. Имеется в виду, что за сутки до начала учебного года все родители учащихся в Израиле получат набор для быстрого тестирования в домашних условиях, проверят своего ребенка и заполнят форму об отрицательном результате теста. Таким образом, мы сразу сможем выявить большое число зараженных детей, не станем отправлять их в школу и убережем других ребят от заражения. Это станет серьёзнейшим ударом для индекса репродукции вируса и будет способствовать снижению заболеваемости".

22 августа министерство здравоохранения Израиля уведомляло, что 26443 учащихся образовательных учреждений зарегистрированы как зараженные коронавирусом в настоящее время. По причине контактов с зараженными и в связи с возвращением из-за границы 88108 учащихся находятся в режиме самоизоляции. При этом только за одни последние сутки у 2219 учащихся был диагностирован коронавирус. Специалисты прогнозируют, что к началу учебного года число учащихся, зараженных коронавирусом или находящихся в вынужденном карантине, значительно возрастет.

В то же время, в воскресенье министерство просвещения опубликовало иные данные, согласно которым, по состоянию на 22 августа, коронавирус был диагностирован у 11912 школьников и 1324 учителей. При этом отмечалось, что около 60% случаев заражения приходятся на начальную школу, а 36% – на 7-12 классы.

Отметим, что в сообщении минздрава речь шла обо всех образовательных учреждениях, а в сообщении минпроса – только о школах.

Приостановлены серологические проверки для детей 3-12 лет

Управление тылом сообщило, что в среду, 25 августа, не будут проводиться серологические проверки детям в возрасте от 3 до 12 лет.

Проверки возобновятся в четверг, 26 августа, в отдельных населенных пунктах, в которых выявлено более 12% положительных тестов. Подробная карта мест проведения проверок будет опубликована позднее.

Напомним, что правительство планировано организовать массовое тестирование детей, чтобы выявить переболевших коронавирусом без симптомов, и освободить их от необходимости изоляции в случае контакта с больными.

Однако из-за проблем с организацией, включая переставшее работать мобильное приложение для регистрации тестов, на местах проверок образовались огромные очереди. Сложность обуславливается и тем, что многие дети боятся проверки, для которой требуется взять кровь из пальца.