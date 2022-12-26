"Кан-11": с января минздрав приравняет COVID-19 к обычной вирусной инфекции

Телеканал "Кан-11" передал, что вечером 26 декабря координатор по борьбе с эпидемией коронавируса профессор Сальман Зарка встретился с руководством четырех больничных касс, чтобы сообщить им об изменении стратегии в отношении коронавируса. С конца января к COVID-19 в Израиле будут относиться как к обычной острой респираторной вирусной инфекции.

В частности, руководство больничных касс ознакомили с графиком перехода от режима "повышенной готовности", связанной с эпидемией коронавируса, к рутине, когда COVID-19 становится чем-то вроде гриппа. В соответствии с этим планом, 18 января будут закрыты пункты проверки на коронавирус, за работу которых отвечает Управление тылом.

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По данным телеканала, после закрытия пунктов проверки, в случае необходимости тест на коронавирус можно будет сделать в поликлинике больничной кассы.

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В конце января закроется координационный центр по борьбе с коронавирусом.

В сообщении телеканала подчеркивалось: после того, как коронавирусная инфекция будет "понижена" до обычного "гриппа", заразившимся не потребуется соблюдать карантин.

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По данным телеканала, больничные кассы не согласны с планом перехода к новому порядку работы, полагая, что это приведет к увеличению нагрузки на поликлиники и потребует дополнительного финансирования.

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Кроме того, в сообщении отмечалось, что для перехода к новому порядку работы необходимо, чтобы решение поддержало новое правительство.