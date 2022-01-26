Коронавирус в мире: 359 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5634457 человек (+11242 за сутки), более 359 млн заразились, более 69 млн инфицированы в настоящее время, около 285 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 894880 умерших
Бразилия – 623901
Индия – 491154
Россия – 327448 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 303776
Перу – 204404
Великобритания – 154356
Италия – 144343
Индонезия – 144247
Колумбия – 132737
Иран – 132274
Франция – 129489
Аргентина – 119703
Германия – 117699
Польша – 104097
Украина – 99443
ЮАР – 94397
Испания – 92376
Турция – 86299
Румыния – 59632
Филиппины – 53598
Венгрия – 41018
Чили – 39543
Чехия – 37080
Вьетнам – 37010
Эквадор – 34329
Канада – 32966
Болгария – 32869
Малайзия – 31918
Пакистан – 29137
Бельгия – 28863
Бангладеш – 28256
Тунис – 25999
Ирак – 24309
Греция – 22852
Египет – 22431
Таиланд – 22079
Нидерланды – 21227
Боливия – 20720
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6067
Болгария – 4787
Венгрия – 4263
Чехия – 3452
Румыния – 3132
Бразилия – 2903
Польша – 2755
США – 2679
Аргентина – 2611
Колумбия – 2566
Бельгия – 2474
Италия – 2393
Мексика – 2318
Украина – 2295
Великобритания – 2255
Россия – 2242
Греция – 2209
Тунис – 2164
Чили – 2041
Франция – 1977
Испания – 1975
Эквадор – 1901
Боливия – 1738
ЮАР – 1561
Иран – 1544
Германия – 1398
Нидерланды – 1235
Турция – 1006
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 73 млн человек
Индии – 40 млн
Бразилии – 24 млн
Франции – 17 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 10 млн
Испании – 9 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Чехии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2,488924 израильтян, 8488 из них умерли. Относительная смертность: 910 на 1 млн (89-е место в мире).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день