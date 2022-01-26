Коронавирус в мире: 359 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 26 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5634457 человек (+11242 за сутки), более 359 млн заразились, более 69 млн инфицированы в настоящее время, около 285 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 894880 умерших

Бразилия – 623901

Индия – 491154

Россия – 327448 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 303776

Перу – 204404

Великобритания – 154356

Италия – 144343

Индонезия – 144247

Колумбия – 132737

Иран – 132274

Франция – 129489

Аргентина – 119703

Германия – 117699

Польша – 104097

Украина – 99443

ЮАР – 94397

Испания – 92376

Турция – 86299

Румыния – 59632

Филиппины – 53598

Венгрия – 41018

Чили – 39543

Чехия – 37080

Вьетнам – 37010

Эквадор – 34329

Канада – 32966

Болгария – 32869

Малайзия – 31918

Пакистан – 29137

Бельгия – 28863

Бангладеш – 28256

Тунис – 25999

Ирак – 24309

Греция – 22852

Египет – 22431

Таиланд – 22079

Нидерланды – 21227

Боливия – 20720



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6067

Болгария – 4787

Венгрия – 4263

Чехия – 3452

Румыния – 3132

Бразилия – 2903

Польша – 2755

США – 2679

Аргентина – 2611

Колумбия – 2566

Бельгия – 2474

Италия – 2393

Мексика – 2318

Украина – 2295

Великобритания – 2255

Россия – 2242

Греция – 2209

Тунис – 2164

Чили – 2041

Франция – 1977

Испания – 1975

Эквадор – 1901

Боливия – 1738

ЮАР – 1561

Иран – 1544

Германия – 1398

Нидерланды – 1235

Турция – 1006



Коронавирус был выявлен у 2,488924 израильтян, 8488 из них умерли. Относительная смертность: 910 на 1 млн (89-е место в мире).