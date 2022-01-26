Работники парамедицинских специальностей в больницах объявили забастовочные санкции

В рамках санкций физиотерапевты, эрготерапевты, диетологи, логопеды и т.д., работающие в государственных больницах, перейдут на работу в субботнем режиме.

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила о переходе работников парамедицинских специальностей в больницах страны к забастовочным санкциям с воскресенья, 30 января.

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.