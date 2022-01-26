Работники парамедицинских специальностей в больницах объявили забастовочные санкции
Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила о переходе работников парамедицинских специальностей в больницах страны к забастовочным санкциям с воскресенья, 30 января.
В рамках санкций физиотерапевты, эрготерапевты, диетологи, логопеды и т.д., работающие в государственных больницах, перейдут на работу в субботнем режиме.
Причина забастовки – перегрузки, вызванные недостаточным количеством рабочих ставок.
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