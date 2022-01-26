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NEWSru.co.il :: Здоровье26 января 2022 г., 10:38

Работники парамедицинских специальностей в больницах объявили забастовочные санкции

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Работники парамедицинских специальностей в больницах объявили забастовочные санкции

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") объявила о переходе работников парамедицинских специальностей в больницах страны к забастовочным санкциям с воскресенья, 30 января.

В рамках санкций физиотерапевты, эрготерапевты, диетологи, логопеды и т.д., работающие в государственных больницах, перейдут на работу в субботнем режиме.

Причина забастовки – перегрузки, вызванные недостаточным количеством рабочих ставок.


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