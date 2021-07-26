Коронавирус в Израиле: за неполные сутки количество на 20 увеличилось количество больных в тяжелом состоянии

Вечером в понедельник, 26 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 19:58.

- Вакцинация

- Новая справка

- Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

- Инструкции и штрафы

- Израиль возвращается к нормам "зеленого стандарта"

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 862559 зараженных (+1538 за неполные сутки).

При этом в настоящий момент заражены 12243 (+823) человек.

6461 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 67737 тестов. В 2,08% случаев выявлялся коронавирус.

211 заболевших в больницах, 28 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 121 пациента оценивается врачами как тяжелое, 33 из них в критическом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,35.

Ни один город (с населением более 30 тысяч человек) не имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Кирьят-Малахи, Бат-Ям, Нагария, Нетивот, Хадера, Пардес Хана, Холон, Рамат-Ган, Кирьят-Бялик, Эйлат, Кирьят-Гат, Нетания, Нес Циона, Реховот, Ор Йегуда, Явне, Тель-Авив-Яффо, Лод, Акко, Рамат а-Шарон, Ришон ле-Цион. "Желтые" города: Ашкелон, Беэр-Шева, Од а-Шарон, Герцлия, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Сдерот, Кирьят-Ям, Бней-Брак, Модиин, Афула, Рамле, Тверия, Гиватаим, Ашдод, Кирьят-Оно, Хайфа, Кфар-Саба, Рош а-Айн, Йехуд, Нацерет, Ариэль, Кармиэль.

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о четвертой "волне" эпидемии, число тяжелобольных растет медленно. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 26 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5761939 человек (+4 тыс. за сутки), вторую дозу – 5308027 человек (+15 тыс. за сутки).

Полностью вакцинированы около 57% населения страны и около 78% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 62% израильтян, более 84% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 95%/93%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/84%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/77%, 20-29 – 79%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 41%/32%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 11 июля заявил, что договорился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса. Согласно заявлению Беннета, часть новой партии вакцины Pfizer будет доставлена в Израиль уже 1 августа, а не в сентябре, как было договорено ранее. Впрочем, журналистка радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Мория Асараф-Вольберг сообщила со ссылкой на источники в минздраве, что в августе в Израиль будут доставлены лишь 200 тысяч доз вакцин Pfizer.

Новая справка

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

С пятницы, 23 июля, расширен список "красных" и "оранжевых" стран, посещение которых из-за эпидемии коронавируса запрещено или ограничено для израильских граждан.

С сегодняшнего дня имеют статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Киргизия. Вечером 22 июля было принято решение о добавлении в "красный" список Великобритании, Грузии, Кипра и Турции (решение вступит в силу в пятницу, 30 июля).

Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. После возвращения из этих стран вакцинированные должны сдать тест на коронавирус, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

Список "желтых" стран, которые не рекомендованы к посещению: Уругвай, Багамы, Сальвадор, Ангола, Эсватини (бывший Свазиленд), Эквадор, Эритрея, Армения, Эфиопия, Ботсвана, Боливия, Бахрейн, Белиз, Французская Гвиана, Филиппины, Доминиканская республика, Нидерланды, Центральная Африканская республика, Венесуэла, Танзания, Греция, Иордания, Лесото, Мозамбик, Малави, Мальдивы, Египет, Марокко, Непал, Сьерра-Леоне, Сенегал, Шри-Ланка, Португалия, Перу, Куба, Казахстан, Катар, Камерун, Руанда, Таиланд.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

Решение о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран было утверждено накануне вечером на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. При этом обсуждался вариант введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению.

Инструкции и штрафы

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 7 (семи) дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов: один сразу после прилета, а второй – на седьмой день карантина (это правило действует с 14 июля, до того требовалось от 14 до 10 дней карантина).

Каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в такие страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Введены штрафы за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

Был введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

Действует положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

Израиль возвращается к нормам "зеленого стандарта"

Вечером 22 июля "коронавирусным кабинетом" было утверждено возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице. Решение вступит в силу 29 июля после того, как его одобрит правительство.

"Зеленый стандарт" становится вновь актуальным в тренажерных залах, в ресторанах, в столовых, в парках развлечений, в синагогах, при организации спортивных и культурных мероприятий.

В решении особо подчеркивалось, что при текущем уровне заболеваемости, "зеленый стандарт" не является обязательным на мероприятии с участием менее ста человек.

"Зеленый стандарт" требует от участника предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. При отсутствии перечисленных справок лица старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Сайт Ynet отмечает, что в соответствии с решением кабинета, дети до 12 лет в настоящий момент освобождены от необходимости делать тест для того, чтобы посетить детское мероприятие или кинотеатр.

Согласно решению кабинета, с 8 августа государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для предъявления на входе в различные учреждения. Тесты должны будут оплачивать сами проверяющиеся. Исключение будет сделано для лиц, которым по медицинским показаниям запрещена вакцинация.

Отметим, что днем ранее израильские СМИ сообщали, что после введения платных тестов государство возьмет на себя оплату тестов для детей до 12 лет. Но в решении кабинета об этом не упоминается. При том, что в соответствии со "знаком торжеств", который был введен 20 июля, для участия в мероприятиях с участием более ста человек наличие отрицательного теста обязательно также и для детей до 12 лет. Поэтому ситуация с детьми по-прежнему вызывает вопросы.