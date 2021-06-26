Минздрав: за сутки в Израиле выявлено более 220 заразившихся коронавирусом

Вечером в субботу, 26 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840813 (+229 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 1147 (+86 с полуночи) человек.

6429 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833221 (+23) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 58233 теста. В 0,4% случаев выявлялся коронавирус.

47 заболевших в больницах (ни одного в специально оборудованных помещениях гостиниц), остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "красного". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "оранжевым", Кохав Яир – "желтым".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 26 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5537341 человек, вторую дозу – 5156177 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 59% израильтян, около 81% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/96%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/81%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 80%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 25%/21%.

Новая справка

Министерство здравоохранения начало выдавать единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках - иврите и английском - и будет служить как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действовать будет новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Вновь введен масочный режим в закрытых помещениях

Министерство здравоохранения объявило, что с 12:00 пятницы, 25 июня, вновь вводится обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях (в том числе в общественном транспорте), за исключением места постоянного проживания.

Исключения из этого правила:

1. Маски не требуются для детей младше 7 лет.

2. Инвалидам, которые не могут носить маски.

3. Тем, кто находится в закрытом или обособленном помещении, не контактируя с другими.

4. В случае, когда два сотрудника постоянно работают в одном помещении.

5. При занятиях спортом.



Кроме того, минздрав рекомендует людям из групп риска и тем, кто не вакцинирован, избегать участия в каких-либо общественных собраниях.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны заполнить декларацию въезжающего в Израиль пассажира не позднее, чем за 24 часа до вылета в Израиль, и представить авиакомпании соответствующую справку.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Граждане и жители Израиля (включая привитых и переболевших), прибывшие в Израиль из одной из стран с максимальным уровнем угрозы (на сегодняшний день это Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) также должны пройти период карантина в соответствии требованиями минздрава. Это положение действительно до 27 июня 2021 и будет продлеваться с учетом эпидемиологической обстановки в каждой из стран.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, прибывающих в Израиль, можно на сайте министерства здравоохранения.

Все пассажиры, выезжающие из Израиля, на входе в терминал должны предъявить справку переболевшего, свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета из Израиля.

Вылет граждан и жителей Израиля (за исключением получивших особое разрешение от комиссии по исключительным случаям) в страны с максимальным уровнем угрозы (Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия) запрещен. Запрет не распространяется на пересадочные рейсы через эти страны с временем пребывания в аэропорту менее 12 часов. Данное положение продлевается в соответствии с эпидемиологической обстановкой в каждой стране.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Ознакомиться с действующими инструкциями для пассажиров, вылетающих из Израиля, включая информацию о ПЦР-тестах для вылетающих, можно на сайте министерства здравоохранения.

Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц

Открытие страны для привитых иностранных туристов, ранее запланированное на 1 июля, будет отложено как минимум на месяц.

Это решение было принято 23 июня министром здравоохранения Ницаном Горовицем и главой правительства Нафтали Беннетом в связи с ростом заболеваемости и распространением в мире индийского штамма коронавируса.

Ранее планировалось, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в Израиль. Таким образом, страна должна была открыться для индивидуального туризма.

Правительство также приняло решение о том, что если в течение недели в среднем в день будет не менее 100 новых зараженных коронавирусом, в Израиле вновь станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Кроме того, в контроле над соблюдением домашнего карантина теперь будут принимать участие городские инспекторы, а не только полиция.