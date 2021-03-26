Коронавирус в Израиле: менее 12 тысяч зараженных, индекс заражаемости немного вырос

Утром в пятницу, 26 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 831228 заразившихся (+713 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 11708 человек (-1198 за сутки).

813356 (+1904 за сутки) выздоровели после коронавируса.

6164 (+7) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 65406 тестов. В 1,3% случаев выявлялся коронавирус.

694 (-46 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 470 (-12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 244 (-7) из них в критическом состоянии, 212 (+23) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,59 (накануне был 0,55).

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 55% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 56% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. В настоящее время, по оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах проживают менее 1% израильтян. Среди "зеленых" почти все города: Тира, Тамра, Бака аль-Гарбия, Нацерет, Цфат, Рамле, Иерусалим, Нетивот, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Ариэль, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 26 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5213638 человек (около 10 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 4690678 человек (около 34 тыс. за последние сутки).

Полностью вакцинированы более 50% населения страны и более 70% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 56% израильтян, около 78% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 97% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, в категории 80-89 – 94%/90%, 70-79 – 97%/93%, 60-69% – 89%/84%, 50-59 – 87%/80%, 40-49 – 82%/74%, 30-39 – 77%/68%, 20-29 – 72%/61%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/17%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По темпам вакцинации за последнюю неделю (по отношению к общей численности населения) в ТОП-10: ОАЭ, Чили, Великобритания, Бахрейн, США, Катар, Венгрия, Израиль, Канада, Сербия. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, Бахрейн, США, Сербия, Венгрия, Катар, Марокко.