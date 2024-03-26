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Здоровье

На табачных изделиях появятся картинки с последствиями курения

время публикации: 26 марта 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 22:53
На табачных изделиях появятся картинки с последствиями курения
Nati Shohat/FLASH90

Депутаты Кнессета 17 голосами, при отсутствии воздержавшихся и проголосовавших против, утвердили в итоговом чтении поправку к Закону о запрете рекламы и ограничению маркетинга табачных изделий.

Поправка вводит обязательное размещение на упаковках табачных изделий изображений с негативными последствиями курения для человеческого организма, уполномочивая министра здравоохранения определять размер, месторасположение, дизайн и частоту смены изображений.

Напомним, что на данный момент в Израиле все табачные изделия продаются в пачках черного цвета без изображений и логотипов и с предупреждением о вреде курения для здоровья.

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