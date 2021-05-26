Коронавирус в мире: 81 тысяча умерших от COVID-19 за неделю

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 26 мая 2021 года, таких стран 16). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 168526627 164897830 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 3,6 млн новых заразившихся за неделю; на 20% меньше, чем на позапрошлой неделе), 3499712 3418661 из них умерли (около 81 тысячи за неделю; на 5% меньше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,1%.

Самая высокая смертность от коронавируса на минувшей неделе была зафиксирована в Индии и Бразилии. Высокая смертность в США, Колумбии, Аргентине, России.

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США 33947189 выявленных заразившихся, 605208 (+3878) умерших, летальность 1,8%

2. Индия 27156382, 311421 (+28145), 1,1%

3. Бразилия 16195981, 452224 (+12845), 2,8%

4. Франция 5609050, 108879 (+839), 1,9%

5. Турция 5203385, 46621 (+1435), 0,9%

6. Россия 5017795, 119194 (+2619), 2,4% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

7. Великобритания 4467310, 127739 (+48), 2,9%

8. Италия 4197892, 125501 (+1004), 3,0%

9. Германия 3662568, 88161 (+1013), 2,4%

10. Испания 3652879, 79801 (+299), 2,2%

11. Аргентина 3586736, 75056 (+3285), 2,1%

12. Колумбия 3270614, 85666 (+3375), 2,6%

13. Польша 2867187, 73096 (+1176), 2,5%

14. Иран 2855396, 79056 (+1524), 2,8%

15. Мексика 2399790, 221960 (+1214), 9,2%

16. Украина 2186463, 49685 (+1216), 2,3%



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 26 мая) 1. Венгрия 3069

2. Босния и Герцеговина 2810

3. Чехия 2801

4. Гибралтар 2791

5. Сан-Марино 2647

6. Северная Македония 2564

7. Болгария 2547

8. Черногория 2511

9. Словакия 2252

10. Бельгия 2138

11. Бразилия 2114

12. Словения 2096

13. Италия 2078

14. Перу 2051

15. Хорватия 1947

16. Польша 1933

17. Великобритания 1873

18. США 1819

19. Испания 1706

20. Мексика 1705

21. Португалия 1674

22. Колумбия 1668

23. Франция 1665

24. Аргентина 1647

25. Андорра 1641

26. Румыния 1571

27. Литва 1566

28. Лихтенштейн 1517

29. Молдова 1511

30. Чили 1484

