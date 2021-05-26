Коронавирус в мире: 81 тысяча умерших от COVID-19 за неделю
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 26 мая 2021 года, таких стран 16). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 168526627 164897830 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (около 3,6 млн новых заразившихся за неделю; на 20% меньше, чем на позапрошлой неделе), 3499712 3418661 из них умерли (около 81 тысячи за неделю; на 5% меньше, чем на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,1%.
Самая высокая смертность от коронавируса на минувшей неделе была зафиксирована в Индии и Бразилии. Высокая смертность в США, Колумбии, Аргентине, России.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США 33947189 выявленных заразившихся, 605208 (+3878) умерших, летальность 1,8%
2. Индия 27156382, 311421 (+28145), 1,1%
3. Бразилия 16195981, 452224 (+12845), 2,8%
4. Франция 5609050, 108879 (+839), 1,9%
5. Турция 5203385, 46621 (+1435), 0,9%
6. Россия 5017795, 119194 (+2619), 2,4% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
7. Великобритания 4467310, 127739 (+48), 2,9%
8. Италия 4197892, 125501 (+1004), 3,0%
9. Германия 3662568, 88161 (+1013), 2,4%
10. Испания 3652879, 79801 (+299), 2,2%
11. Аргентина 3586736, 75056 (+3285), 2,1%
12. Колумбия 3270614, 85666 (+3375), 2,6%
13. Польша 2867187, 73096 (+1176), 2,5%
14. Иран 2855396, 79056 (+1524), 2,8%
15. Мексика 2399790, 221960 (+1214), 9,2%
16. Украина 2186463, 49685 (+1216), 2,3%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 26 мая) 1. Венгрия 3069
2. Босния и Герцеговина 2810
3. Чехия 2801
4. Гибралтар 2791
5. Сан-Марино 2647
6. Северная Македония 2564
7. Болгария 2547
8. Черногория 2511
9. Словакия 2252
10. Бельгия 2138
11. Бразилия 2114
12. Словения 2096
13. Италия 2078
14. Перу 2051
15. Хорватия 1947
16. Польша 1933
17. Великобритания 1873
18. США 1819
19. Испания 1706
20. Мексика 1705
21. Португалия 1674
22. Колумбия 1668
23. Франция 1665
24. Аргентина 1647
25. Андорра 1641
26. Румыния 1571
27. Литва 1566
28. Лихтенштейн 1517
29. Молдова 1511
30. Чили 1484
Израиль в этом списке на 63-м месте (687 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; после коррекции с учетом новых данных ЦСБ). За все время эпидемии 6406 умерших (+14 за неделю).
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