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    Здоровье

    Специалисты минздрава рекомендуют "группе риска" вновь носить маски

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    Специалисты минздрава рекомендуют
    Miriam Alster/Flash90

    В воскресенье, 27 августа, корреспондент телеканала "Кан-11" Кэти Дор в вечернем выпуске новостей сообщила о новой рекомендации специалистов минздрава в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

    По данным телеканала, рост заболеваемости коронавирусом продолжается, а также растет количество госпитализаций. Увеличилось количество пациентов с коронавирусом в больницах "Шиба", "Вольфсон", "Шаарей Цедек", "Барзилай". В больнице "Ихилов" в данный момент находятся 30 пациентов с COVID-19.

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    В сюжете, посвященном коронавирусу, говорилось: хотя пока нет роста количества больных в тяжелом состоянии, специалисты минздрава крайне обеспокоены распространением нового штамма вируса. Они считают, что это может быть началом новой эпидемии.

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    По словам Кэти Дор, она разговаривала с командой специалистов минздрава по борьбе с эпидемиями, и они советовали людям, входящим в "группы риска" носить маску в местах скопления людей.

    Пока ношение маски – только рекомендация, и оно не является обязательным.

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