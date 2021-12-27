Израильская компания сообщила об успешном завершении второй фазы исследования нового лекарства от коронавируса

Израильская фармацевтическая компания "Аморфикал", базирующаяся в промышленной зоне Сапир в пустыне Арава, сообщила об успешном завершении второй фазы клинических испытаний нового препарата AMOR-18, предназначенного для лечения коронавирусных больных в среднем или тяжелом состоянии.

Первая фаза испытаний проходила в больницах "Шамир", "Ихилов" и "Зив". Вторая фаза, в которой участвовали 37 пациентов, проходила в больнице "Зив". Все 18 пациентов, получивших препарат, выздоровели. Из 19 пациентов, получивших плацебо, 6 попали в реанимацию, в том числе двое скончались.

В ближайшее время должна начаться третья фаза исследования, которая будет проводиться в больницах Израиля и Бразилии, а затем – в США и Европе.